Яценюк не был задержан в аэропорту Женевы

Экс-премьер министр проходил стандартную процедуру паспортного контроля на границе. Никаких оснований для его розыска по линии Интерпола не существует.

Украинское бюро Интерпола получило от Национального бюро Интерпола в Швейцарии и штаб-квартиры организации в Лионе подтверждение, что экс-премьер Украины Арсений Яценюк не был задержан. Об этом сообщает Украинское бюро Интерпола Национальной полиции Украины, текст сообщения размещен на сайте Национальной полиции.

Яценюк проходил стандартную проверку во время паспортного контроля на границе, которая длилась не более 10 минут. После завершения необходимых процедур он вместе с дочерью беспрепятственно продолжил свой маршрут.

Относительно, якобы имевшей место связи, проверки документов Яценюка при прохождении паспортного контроля в аэропорту Женевы с розыском по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления, Национальная полиция напомнила.

При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ – необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян.

Поэтому никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола – не существует.

Международная организация уголовной полиции – Интерпол определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения Российской Федерации по поводу розыска Арсения Яценюка.

«Гуляй Поле»