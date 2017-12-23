Случившийся в аэропорту Женевы инцидент еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле.

Появилась информация, что в Женеве на паспортном контроле был задержан Арсений Яценюк. Основанием к задержанию послужило обвинение России в том, что Арсений Яценюк принимал участие в боевых действиях в Чечне.

«Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России – по всем уже известными абсурдными обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне», – сообщила Ольга Лаппо на своей странице в Facebook.

Якими б абсурдними не були обвинувачення російського слідкому, але вони мають реальні наслідки.Арсенія Яценюка, який п… Опубліковано Ольгою Лаппо 23 грудня 2017 р.

После непродолжительной проверки Арсения Яценюка отпустили, но предупредили, что подобное задержание возможно в момент, когда он соберется покинуть Швейцарию.

«За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете», – написано об этом в сообщении Ольги Лаппо.

Ситуация явно свидетельствует о том, что Россия, в очередной раз, нарушает статью 3 Устава Интерпола, согласно которой «категорически запрещено предпринимать любое вмешательство или действие политического, военного, религиозного или расового характера».

«Какими бы абсурдными ни были обвинения российского следом, но они имеют реальные последствия… Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле», – говорится в сообщении Ольги Лаппо относительно случившегося инцидента.

«Гуляй Поле»