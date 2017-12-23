Собчак призывает прекратить войну против Украины

В вопросе Крыма Собчак настаивает на проведении «референдума по определении статуса полуострова» .

Ксения Собчак, известная телеведущая, общественный деятель и кандидат в президенты России опубликовала свою предвыборную программу под названием «123 шага». Программа разбита на несколько блоков по направлениям политики, где группируются соответствующие «шаги».

Последние 4 «шага» предвыборной программы кандидата в президенты России напрямую касаются Украины. Этот блок программы так и называется «Прекращение необъявленных войн и конфликтов».

«Россия устала от войн, милитаризма и ситуации «осажденной крепости», навязанных нам нынешней властью», – написано в этом блоке программы.

Далее Ксения Собчак призывает прекратить гибридную войну, которую ведет Россия на востоке Украины. Она настаиваем на незамедлительном возвращении на родину российских военнослужащих, в любом статусе присутствующих сейчас на территории Украины и Сирии. Собчак призывает к незамедлительному обнародованию списков всех погибших в необъявленных войнах, которая ведет Россия.

«Необходимо вернуть на родину всех военнослужащих, находящихся в плену в Украине. В качестве акта доброй воли и демонстрации российской готовности к конструктивным переговорам о ситуации на востоке Украины украинские граждане, задержанные Российской армией и спецслужбами в рамках этого конфликта, должны быть освобождены без предварительных условий», – говорится в программе.

Собчак так же заявляет о необходимости остановить пропаганду войны, формирование атмосферы ненависти и тотального противостояния в российском обществе, культивирование образа врага.

«Возрождение демократии в России невозможно без решения вопроса о Крыме. Крым, согласно международному праву, является территорией Украины», – написано в пункте программы, посвященному Крыму.

Далее в программе Собчак высказывается предположение о том, что сегодня большая часть жителей Крыма – русскоязычные граждане России, воспринимают свою «республику субъектом РФ».

«Для разрешения создавшейся ситуации может быть проведен референдум, порядок которого должен быть согласован Россией, Украиной и международным сообществом. Референдуму должен предшествовать период свободной общественной дискуссии и агитации на протяжении не менее года с момента согласования порядка проведения референдума», – настаивает в свое программе кандидат на пост президента Ксения Собчак.

Напомним, что Ксения Собчак позиционирует себя как кандидат «против всех».

Как сообщают РИА «Новости» сегодня состоялся второй съезд партии «Гражданская инициатива». На этом предвыборном съезде Ксению Собчак выдвинул кандидатом на должность президента России.

Председатель партии Андрей Нечаев ранее сообщил агентству «Новости», что политсовет партии единогласно поддержал кандидатуру Собчак в качестве участника в выборах президента от политической силы и назначил предвыборный съезд на 23 декабря.

«Девяносто шесть. Поздравляем вас. Против – семь, воздержались – три», – огласил председатель счетной комиссии Филипп Володяев результаты тайного голосования делегатов съезда о выдвижении Собчак от партии.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

«Гуляй Поле»