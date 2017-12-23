Газпром. Новое русское посмешище

В Стокгольмском арбитраже произошел разгром России в газовой войне.

Когда в июне этого года появилось предварительное решение Стокгольмского арбитража, большинство российских СМИ, как и сам Газпром постарались обставить его решение как одинаково невыгодное обеим сторонам, пишет Олег Гавриш на страницах «Нового Времени».

Российская пропаганда развивала тезис о том, что никто, мол, не видел самого решения и вообще все там не так однозначно и не время украинцам радоваться.

Но, вчерашний день расставил все точки над “i”.

На самом деле то, что произошло в Стокгольмском арбитраже это, по сути, разгром России в газовой войне. Случившееся можно сравнить с поражением русских в Крымской войне середины 19 века или в войне с Японией в начале века 20-го. Абсолютное и унизительное поражение.

Начнем с того, что общий положительный эффект решений арбитража для Украины составляет более чем $75 млрд, за весь срок действия контракта.

Для сравнения весь ВВП Украины за прошлый год это $93 млрд. То есть Нафтогаз выиграл для Украины почти 80% годового ВПП.

И еще одна цифра. Выручка Газпрома от продажи газа в прошлом году составила $54 млрд. Он, по сути, в суде проиграл $75 млрд Украине. То есть полуторагодовую выручку.

А теперь собственно о деталях того, что произошло. Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Суд при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма полностью отклонил требования Газпрома по положению «бери или плати» на сумму $56 млрд за 2009-2017 годы. НАК добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов закупки газа у Газпрома более чем в 10 раз в соответствии с фактическими потребностями в импорте газа.

Цена газа, полученного Нафтогазом во 2 квартале 2014 года, снижена на 27% – с $485 за тыс. м³ до $352 за тыс. м³. Благодаря пересмотру контрактной цены Нафтогаз сэкономил $1,8 млрд на закупке газа, приобретенного в 2014-2015 годах. Арбитражный суд признал недействительными кабальные положения контракта, приведя его в соответствие с рыночными европейским стандартам.

И последний гвоздь в гроб былой русской «газовой славы«. Суд признал что Нафтогаз и Украина не должны платить за российский газ, поставленный в так называемые «ДНР» и «ЛНР».

Когда-то российский журналист Михаил Зыгарь написал книгу » Газпром. Новое русское оружие«. После сегодняшнего решения впору писать книгу «Газпром. Новое русское посмешище».

Олег Гавриш, «Новое Время»