США подготовили сюрприз для России. Речь о Javelin

Полей, на которых американская администрация готовит сюрпризы, еще ой как много.

Решение администрации Трампа о выделении Украине летального вооружения, включая противотанковые комплексы, не лишено символизма, пишет на своей странице в Facebook один из основателей «Украинского института Будущего» – Тарас Березовец. И в этом тоже изрядная доля американского юмора. Владимир Путин обожает символизм, приуроченный к праздничным датам. Например, резко увеличить обстрелы на День независимости Украины. Но еще больше он обожает устраивать обострение на религиозные праздники. Решение Трампа это не что иное как симметричный ответ, поскольку о нем стало известно в аккурат накануне протестантского Рождества.

Решение администрации Трампа о выделении Украине летального вооружения, включая противотанковые комплексы, не лишено сим… Опубліковано Taras Berezovets 23 грудня 2017 р.

По данным ABC News, общая стоимость контракта составит 47 миллионов долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. При экспорте стоимость 1 комплекса Javelin составляет порядка $170 тыс, 1 ракеты порядка $100 тыс. Так что закупаемые противоракетные комплексы вполне могут оказаться системами Javelin, поскольку вкладываются в упомянутый бюджет.

Контракт стал ответом администрации Трампа на провал переговоров Курта Волкера с Владиславом Сурковым. Во время последней встречи Сурков отклонил 26 из 29 предложений американцев. И вот мы уже видим ответ. К чести Волкера, он предупредил Суркова, что провал переговоров может привести к решению о выделении Украине летального оружия. Самое смешное, что отвечать Путину нечем. В Кремле с содроганием ожидают итогов расследования о вмешательстве российских спецслужб в президентские выборы в США в начале февраля. За этим неминуемо последует новый пакет персональных санкций. А полей, на которых американская администрация готовит сюрпризы, еще ой как много.

Тарас Березовец, Facebook