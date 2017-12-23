США планируется поставить Украине 35 комплексов Javelin

Такой пакет поставок включен в план военной помощи Госдепа.

Президент США Дональд Трамп анонсировал одобрение плана по продаже Украине противотанковых средств. Такое заявление было официально сделанопресс-секретарем госдепартамента Хизер Науэрт в пятницу вечером, передает агентство ABC.

Департамент администрации президента США, отвечающий за надзор продаж вооружения и военной техники, не будет публично обсуждать подтверждать передачу противотанковых комплексов, ракет к ним или другое летальное оружие. Но заявление пресс-секретаря госдепартамента Хизер Науэрт подчеркивалось, что США решили «усиленные оборонительные возможности» Украины для защиты ее суверенитета и «обуздание дальнейшую агрессии» против нее. Военная помощь Украине рассчитана на долгосрочный период, .

«Помощь США носит исключительно оборонительный характер, и, как мы всегда говорили, Украина является суверенной страной и имеет право защищаться», – подчеркнула Науэрт.

Накануне агентство ABC сообщало со ссылкой на свои четыре источника в Государственном Департаменте США (Госдеп) о возможности такого шага. Должностные лица, разработавшие этот план, не имели права публично обсуждать его и требовали анонимности. Как отмечалось в сообщении ABC, по первому пакету помощи стоимостью 47 млн долларов США планируется поставить 35 комплексов Javelin и 210 ракет к ним.

После этого формального одобрения плана президентом, решение будет рассмотрено Конгрессом США в течении 30 дней, после чего Госдеп может начать реализовывать эти планы в рамках военной помощи.

Совет национальной безопасности Белого дома отказался от комментариев. Посольство России в Вашингтоне тоже воздержалось от комментариев по этому вопросу в пятницу.

Ожидается, что продажа противотанковых ракет Javelin может спровоцировать сильную реакцию со стороны России. В Москве могут заявить, что США «пересекли красную линию», и это ставит по сомнение намеренья Трампа к улучшению отношений с Россией.

«Гуляй Поле»