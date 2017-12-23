Президент Украины и канцлер Германии обсудили ситуацию на Донбассе

Украина и Германия намерены вместе приложить все усилия для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Вчера состоялся телефонный разговор между президентом Украины Петром Порошенко провел телефонный канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба украинского президента. Петр Порошенко поблагодарил Ангелу Меркель за продлении действия санкций ЕС против России на следующие полгода.

В ходе разговора собеседники обсудили эскалацию Россией и поддерживаемыми ею боевиками ситуации на Донбассе. Серьезную обеспокоенность и у главы Украины и у канцлера Германии вызывает растущее количеством обстрелов как украинских военных позиций, так и гражданских населенных пунктов.

Украина и Германия намерены поддерживать договоренности, достигнутые в рамках последнего заседания Трехсторонней контактной группы 20 декабря, о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном режиме прекращения огня с полуночи 23 декабря в связи с рождественскими и новогодними праздниками.

В ходе разговора лидеры двух стран выразили сожаление по поводу решения России об одностороннем выведении ее представителей из состава Совместного центра контроля и координации (СЦКК) прекращения огня на Донбассе. Также Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили шаги, направленные на восстановление полноценной работы СЦКК.

Лидеры двух стран подчеркнули важность имплементации решений, которые приведут к освобождению украинских заложников до конца года.

Петр Порошенко проинформировал Агелу Меркель о разблокировании процесса создания Антикоррупционного суда в Украине. Ранее «Гуляй Поле» сообщало, что глава Украины проинформировал о восстановлении процедуры создания Антикоррупционного суда Госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Гуляй Поле»