США и впредь будут поддерживать Украину

В этом президента Украины Порошенко заверил Госсекретарь США Тиллерсон.

Вчера вечером состоялся телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В первую очередь, собеседники обсудили обострение ситуации на Донбассе из-за увеличения количества обстрелов со стороны российских боевиков и безответственный вывод российских офицеров из состава Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе.

Глава Украины и госсекретарь также согласовали свои позиции в отношении миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.

Петр Порошенко в ходе разговора поблагодарил за продление санкций против России, последовательную поддержку американскими властями обороноспособности Украины и резолюции ООН по Крыму. Рекс Тиллерсон особо подчеркнул, что США будут и впредь поддерживать Украину.

Коснулись в разговоре и вопроса украинских реформ. Глава Украины проинформировал Госдепартамент о разблокировании процесса создания Антикоррупционного суда.

«Гуляй Поле»