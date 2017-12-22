Директор ФСБ подвергся критики со стороны научного сообщества

После опубликованного ко дню «чекиста» интервью Бортникова группа академиков написали открытое письмо с критикой сделанных им заявлений.

Накануне «дня чекиста» глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников дал развернутое интервью правительственному печатному органу – «Российской Газете». Отвечая на вопросы главного редактора издания Владислава Фронина, Бортников подчеркнул, что в по сути дела гордится тем, что сотрудников его службы называют «чекистами».

«Открещиваться от слова «чекист» — это все равно что предавать забвению поколения наших предшественников», – подчеркнул Бортников, достаточно искаженно трактуя при этом исторические факты 20-х годов и возводя сотрудников ВЧК на исторический «пьедестал», в духе советского агитпропа.

Коснулись в интервью и темы репрессий 30-х годов. Александр Бортников в своем ответе фактически оправдывал действия советских карательных органов «исторической необходимостью»

«Хотя у многих данный период ассоциируется с массовой фабрикацией обвинений, архивные материалы свидетельствуют о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел, в том числе легших в основу известных открытых процессов. Планы сторонников Л. Троцкого по смещению или даже ликвидации И. Сталина и его соратников в руководстве ВКП(б) – отнюдь не выдумка, так же как и связи заговорщиков с иноспецслужбами. Кроме того, большое количество фигурантов тех дел — это представители партноменклатуры и руководства правоохранительных органов, погрязшие в коррупции, чинившие произвол и самосуд», – заявил в своем интервью директор ФСБ.

Единственное о чем Александр Бортников «сожалеет» – о чистках в рядах самих чекистов, которые начались после убийства Сергея Кирова в 1934 году. По его мнению только репрессии 1937 – 1938 годов сильно ударили по кадровому составу НКВД, приведя к падению уровня профессионализма советского карательного органа.

«Всего в 1933 – 1939 годах репрессиям подверглись 22 618 чекистов, в том числе первые советские контрразведчики А. Артузов, К. Звонарев и другие. Только в период так называемой ежовщины трижды произошло обновление руксостава контрразведывательного отдела Главного управления госбезопасности (ГУГБ) НКВД. В марте 1938 года ГУГБ было и вовсе ликвидировано», – особо подчеркнул Александр Бортников в своем интервью.

Повторил Александр Бортников и известные с конца 80-х годов прошлого века советские официальные данные о количестве осужденных в период с крестьянских восстаний начала 20-х, самое известное в России – Тамбовское, и вплоть до смерти Иосифа Сталина. Эти данные известны из так называемой «Справке об осужденных за «контрреволюционную деятельность», которую подготовили для Президиума ЦК КПСС в феврале 1954 года генеральный прокурор СССР Роман Руденко, министр внутренних дел СССР Сергей Круглов и министр юстиции СССР Константин Горшенин. Широкой общественности эти данные стали известны только в годы перестройки перед самым развалом СССР.

«Еще в конце 1980-х годов была рассекречена справка МВД СССР от 1954 года о количестве осужденных за контрреволюционные и иные особо опасные государственные преступления, в том числе за бандитизм и военный шпионаж, в 1921 – 1953 годах – 4 060 306 человек. Из них к высшей мере наказания приговорены 642 980, к ссылке и высылке – 765 180. Об этом говорят архивные материалы. Все другие цифры являются дискуссионными», – заявил Бортников, повторяя немного уточненные данные.

Одним из первых на интервью Александра Бортникова отреагировал российский социолог Игорь Эйдман. В опубликованном им посте он сравнил риторику интервью главы ФСБ с риторикой прокурора СССР в 1935 – 1939 годах Андреем Вышинским.

«На уровне риторики за 80 лет ничего не изменилось. Есть угроза, что риторика, как это часто бывало в истории, сформирует практику (точнее возродит незабытую старую практику шпиономании и массового политического террора). Ведь раз чекисты говорят о поддерживаемых заграницей диверсантах-революционерах, значит должны их найти, «обезвредить» и предъявить обществу», – написал Игорь Эйдман.

Однако, Игорь Эйдман говорит о ситуации с Бортниковым в преломлении на современное состояние общественно-политической жизни России и не углубляется в исторические аспекты. В связи с историческим аспектами проблемы, касающейся ситуации с массовыми репрессия – можно отметить, что в начале этого года СБУ опубликовало ряд документов о замалчивании в СССР трагедии Голодомора.

В Украине национальную трагедию Голодомора справедливо считают геноцидом украинского народа приведшего к страшным демографическим потерям. Сечас все архивные документы о той трагедии в Украине рассекречены и находятся в свободном доступе. Но трагедия Голодомора, как и других подобных преступлений советской власти, например Голода 1921 – 1922 года, в России – не считают массовыми репрессиями и число их жертв не входит в подобные справки.

Впрочем интервью Александра Бортникова вызвало возмущение и в самой России. Правда исключительно в научно среде. Группа российских академиков в следующем составе членов-корреспондентов (чл.-корр.) и действительных членов (академик) Российской академии наук – Алпатов В. М., чл.-корр. РАН; Аникин А. Е., академик РАН; Апресян Ю. Д., академик РАН; Аранович Л. Я., чл.-корр. РАН; Арсеев П. И., чл.-корр. РАН; Белавин А. А., чл.-корр. РАН; Бондаренко Д. М., чл.-корр. РАН; Бурлак С. А., проф. РАН; Васильев В. А., академик РАН; Глазов М. М., чл.-корр. РАН; Данилян Г. В., чл.-корр. РАН; Дворкович А. В., чл.-корр. РАН; Дыбо А. В., чл.-корр. РАН; Захаров В. Е., академик РАН; Иванчик А. В., чл.-корр. РАН; Иванчик А. И., чл.-корр. РАН; Кудрявцев Я. В., проф. РАН; Молдован А. М., академик РАН; Пухначев В. В., чл.-корр. РАН; Ритус В. И., чл.-корр. РАН; Розанов Н. Н., чл.-корр. РАН; Саранин А. А., чл.-корр. РАН; Сибельдин Н. Н., чл.-корр. РАН; Скляров Е. В., чл.-корр. РАН; Смелянский Р. Л., чл.-корр. РАН; Соколовский Г. С., проф. РАН; Стишов С. М., академик РАН; Успенский Ф. Б., чл.-корр. РАН; Хазанов Е. А., чл.-корр. РАН; Чаплик А. В., академик РАН; Ширяев А. А., проф. РАН; Яковлев Д. Г., чл.-корр. РАН – подписали открытое письмо на имя Александра Бортникова с критикой его заявлений.

Ниже приводится полный текст письма опубликованный на страницах издания «КомерсантЪ»:

«По-видимому, впервые после XX съезда КПСС (1956 год) одно из высших должностных лиц нашего государства оправдывает массовые репрессии 1930–40-х годов, сопровождавшиеся неправосудными приговорами, пытками и казнями сотен тысяч ни в чем не повинных наших сограждан.

Указанные репрессии затронули и научное сообщество, расстреляны или погибли в лагерях тысячи ученых и инженеров, что принесло непоправимый вред отечественной науке и технике. Вспомним здесь академика Н. И. Вавилова, профессора Л. В. Шубникова, профессора С. П. Шубина и многих других. Чудом выжили Л. Д. Ландау, С. П. Королев, В. П. Глушко, столь много сделавшие потом для страны. Эти имена, как правило, известны широкой публике. К сожалению, немногие кроме специалистов представляют, какое огромное количество замечательных ученых, продвинувших науку в самых разных областях, было уничтожено в расцвете своей деятельности. Это — гениальный физик-теоретик М. П. Бронштейн, академик, геолог И. Ф. Григорьев, обвиненный во вредительстве при поиске урановых месторождений, погиб в тюрьме профессор Д. Ф. Егоров — математик, один из основателей современного функционального анализа. Был репрессирован профессор-теплотехник Л. К. Рамзин, который изобрел прямоточный котел, языковед Е. Д. Поливанов, агроном Н. М. Тулайков, генетик И. И. Агол, философ Г. Г. Шпет, конструктор ракет Г. Э. Лангемак. Оказались репрессированными руководители Пулковской обсерватории. Список огромен.

Перед войной была разгромлена армия. В 1937–1938 годах было репрессировано почти две трети высшего командного состава РККА, живыми из заключения вышли немногие. Потери среди высшего командного состава за все время Великой Отечественной войны были существенно меньшими.

Миллионы советских людей оказались в тюрьмах и лагерях, многие из них не вернулись, целые народы подверглись переселению из мест исторического проживания.

Нам неясна цель пространного интервью г. Бортникова. Что это — напутствие новому президенту? Ностальгия по старым временам или пропаганда новой доктрины?

В любом случае мы решительно протестуем против ревизии представлений о бесчеловечной и антинародной сущности репрессий и призываем всех здравомыслящих людей, не желающих своим детям пережить ужасы 1930-х годов, присоединиться к нашему протесту.»

«Гуляй Поле»