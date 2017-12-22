Международный арбитражный суд Стокгольма вынес решение обоюдным искам Нафтогаза и Газпрома

Обе компании заявляют о своей победе в многолетнем споре по газовым контрактам.

Первым о своей победе на слушаньях дела в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма, так же известного, как Международный арбитражный суд Стокгольма – заявило руководство НАК «Нафтогаз Украины». Таким образом, казалось бы поставлена точка в многолетнем споре Украины и России, в лице ПАО «Газпром», относительно газовых контрактов купли-продажи, сумасшествовавших между НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром».

Международный арбитражный суд Стокгольма, по заявлению НАК «Нафтогаз Украины», полностью отклонил исковые требования АО «Газпром» на сумму 56 млрд долларов США по положению «бери или плати» (которое устанавливает обязательство оплачивать неотобранные объемы газа) за период с 2009 по 2017 г.г. Помимо этого, НАК «Нафтогаз Украины» успешно отстоял требование сократить в будущем годовые контрактные объемы поставок более чем в десять раз – до 5 млрд куб. м газа (минимальные годовые объемы составят 4 млрд куб. м газа).

«Сегодня Арбитражный суд принял решение в пользу НАК «Нафтогаз Украины» по всем спорным вопросам касательно контракта на поставку газа с ПАО «Газпром»: ценообразованию, положению «бери или плати» и признанию недействительными других положений, которые являются необоснованными и противоречат принципам конкуренции», – говорится в сообщении на сайте компании.

Также, сообщают в компании, Международный арбитражный суд Стокгольма постановил, что НАК «Нафтогаз Украины» не должен платить за объемы газа, которые были поставлены на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей любому другому лицу, кроме НАК «Нафтогаз Украины». Будущие поставки на указанные территории не будут иметь отношения к НАК «Нафтогаз Украины» до прекращения оккупации территорий на востоке Украины. В любом случае такие поставки не будут учитываться в ежегодных контрактных объемах, заявляют в компании.

«Мы удовлетворены тем, что получили позитивные решения в арбитраже по контракту на поставку по всем требованиям, которые рассматривались в споре», – заявил глава Правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Отмечают в сообщении компании, что НАК «Нафтогаз Украины» успешно отстоял требования о пересмотре в сторону снижения цены газа соответствии с рыночными условиями, а также компенсации за переплату за периоды после апреля 2014 года, когда Нафтогаз инициировал пересмотр цены. В частности, арбитражный суд уменьшил цену газа, который НАК «Нафтогаз Украины» получил от ПАО «Газпром» во втором квартале 2014 года, на 27% с 485 долл. США за 1,000 куб м газа до 352 долл. США за 1,000 куб м.

«В соответствии с этим решением была полностью отменена позиция «бери или плати» на сумму более 45 млрд долларов, которая является следствием контракта – так называемого контракта госпожи Юлии Тимошенко», – отметил Андрей Коболев.

Ссылаясь на Международный арбитражный суд Стокгольма, НАК «Нафтогаз Украины»заявили, что признаны недействительными другие положения контракта, в частности, положение о запрете на реэкспорт, которое неправомерно запрещало осуществлять продажу газа за пределы Украины.

Президент Украины Петр Порошенко лично поздравил руководство НАК «Нафтогаз Украины», в лице главы компании Андрей Коболев и народ Украины с важной для страны победой. Глава государства отметил чрезвычайную важность этого решения для национальной безопасности Украины.

«Я считаю, что это историческая победа. Если был бы проигрыш в этом суде, перед Украиной была бы прямая угроза дефолта», – подчеркнул президент.

Андрей Коболев, в беседе с президентом, отметил, что произошло важное позитивное событие.

«Мы получили окончательное решение Стокгольмского трибунала по контракту о купле-продаже газа в 2009 году. Нафтогаз получил положительное решение по всем пунктам», – подчеркнул глава правления компании.

Петр Порошенко в свою очередь отметил, что Украина научилась защищать свои национальные интересы используя институты международных судов, в том числе и Международный арбитражный суд Стокгольма.

«Украина по всем пунктам одержала победу», – добавил Петр Порошенко.

Однако, одновременно с этим руководство ПАО «Газпром» заявило о своей победе в судебном споре с НАК «Нафтогаз Украины», как сообщает об этом российское агентство «ТАСС». На сайте самого холдинга информация о сегодняшнем событии попросту отсутствует.

«Арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили большую часть требований «Газпрома» об оплате поставленного газа, положивших начало разбирательству», – говорится в сообщении «ТАСС», с отсылкой на некое сообщение российского холдинга.

Из сообщения «ТАСС» следует, что НАК «Нафтогаз Украины» обязан уплатить в пользу ПАО «Газпром» сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,018 млрд долларов США, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки. Также, по сообщению «ТАСС», суд обязал НАК «Нафтогаз Украины» ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа.

Ситуация остается пока неопределенной, так как на сайте самого Международного арбитражного суда Стокгольма отсутствует информация о вынесенном решение. Остается дождаться официального обнародования судебного решения, подтверждающего или опровергающего заявлений компаний участвовавших в судебном споре.

«Гуляй Поле»