123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Фото / Видео

Сильным может быть только общество в котором правит закон

Сергей Ильченко
22 декабря 2017

А главной причиной Майдана стала несправедливость, которую ощутили все в Украине

От этом и о многом другом говорил на встрече со студентами Таврического Национального университета, временно переехавшего в Киев из оккупированного Крыма Георгий Тука, заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий.

Встреча в формате живого диалога была организована ректором ТНУ Владимиром Казариным.

Говорили о том:

Как побороть коррупцию
Почему не все законы исполняются и не все удачно написаны
Почему деоккупация и реинтеграция — разные вещи
Почему невозможно освободить оккупированные территории одной только военной силой
Почему так важна работа с жителями оккупированных территорий

И почему так важно, чтобы закон работал,  и был один для всех.

 

Tags: война на донбассе, днр-лнр, донбасс, крым, Российская агрессия, русский мир

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены