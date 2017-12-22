Сильным может быть только общество в котором правит закон

А главной причиной Майдана стала несправедливость, которую ощутили все в Украине

От этом и о многом другом говорил на встрече со студентами Таврического Национального университета, временно переехавшего в Киев из оккупированного Крыма Георгий Тука, заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий.

Встреча в формате живого диалога была организована ректором ТНУ Владимиром Казариным.

Говорили о том:

— Как побороть коррупцию

— Почему не все законы исполняются и не все удачно написаны

— Почему деоккупация и реинтеграция — разные вещи

— Почему невозможно освободить оккупированные территории одной только военной силой

— Почему так важна работа с жителями оккупированных территорий

И почему так важно, чтобы закон работал, и был один для всех.