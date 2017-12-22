Сильным может быть только общество в котором правит закон

А главной причиной Майдана стала несправедливость, которую ощутили все в Украине
От этом и о многом другом говорил на встрече со студентами Таврического Национального университета, временно переехавшего в Киев из оккупированного Крыма Георгий Тука, заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий.
Встреча в формате живого диалога была организована ректором ТНУ Владимиром Казариным.
Говорили о том:
— Как побороть коррупцию
— Почему не все законы исполняются и не все удачно написаны
— Почему деоккупация и реинтеграция — разные вещи
— Почему невозможно освободить оккупированные территории одной только военной силой
— Почему так важна работа с жителями оккупированных территорий
И почему так важно, чтобы закон работал, и был один для всех.