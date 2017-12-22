К строящемуся Крымскому мосту нет подходов

На Крымский мост могут выделить еще 3 млрд рублей из-за ошибки в выборе грунта.

Специалисты установили, что для строительства Крымского моста закупили непригодный грунт, для его замены потребуется потратить еще 2,9 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Руководителя строительства приняли решение не укреплять уже закупленный грунт, а заменить его на новый. Для этого потребуются дополнительные работы по электрификации, системам сигнализации и транспортной безопасности. Сама закупка обойдется в 1,5 млрд рублей, уточняет газета.

Полчилось, как уже писало «Гуляй Поле», оправдались самые худшие опасения специалистов. В частности, оправдалась оценка перспективы постройки моста, высказанная в прошлом году старшим научным сотрудником Российской академии наук Юрием Медоваром.

«Очень сложная геология. Там грязевой вулканизм, там шесть водоносных горизонтов, и плюс ко всему, там карст. Куда, как сейчас все объясняют, мы будем бить сваи? Ребята, там ничего бить нельзя: это море, плюс метров 80 донных отложений. Вы в курсе, что там утонул паром, кран плавучий? Его найти не могут, потому что там колоссальные донные отложения… Плюс ко всему прочему – там же две реки впадают: Дон и Кубань. И происходит рассоление морской воды, то есть там идет замерзание акватории – штормовая ситуация», – пояснил Медовар.

Вместе с тем, как уточняет «Новая Газета», генподрядчик «Стройгазмонтаж» заявил, что изменение никак не повлияет на сроки ввода моста в эксплуатацию.

В тоже время, как уже писало «Гуляй Поле», в России отрапортовались, что строительство моста через Керченский пролив фактически завершено. В сети Интернет даже распространяется промо-ролик завершения строительства моста:

Строительство Керченского моста, который соединит Крым и Краснодарский край, началось в феврале 2016 года. Мост должен стать самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Стоимость строительства оценивается почти в 228 млрд рублей.

В сентябре 2017 года распространилось известие, что при строительстве моста возникли серьезные проблемы. Сообщалось, что при установке арки стали проседать опоры моста. Все ссылались на «Живой журнал» блогера Ильи Валиева.

«Знакомые из Крыма принесли приятную новость: после вчерашнего монтажа пролета крымского моста, одна опора просела на метр, вторая – на полтора. Оседание продолжается. Работы прекращены, что делать, никто не знает. Надеются на остановку просадки опор», – написал блогер в первых абзацах своего сообщения

Однако в последствии выяснилось, что это была ирония над комментарием Владимира Мальцева под постом Руслана Осташко о «канале отделяющем Крым от Украины». Владимир Мальцев широко известен ныне своей «революцией по расписанию», участие в которой обернулось уголовным преследование для лидера «Антивоенного комитета» Санкт-Петербурга Дианы Ретинской. А Руслан Осташко – инициатор иска против историка Александра Сытина, которого обвиняет в оскорблении России.

«Гуляй Поле» напоминает, что не так давно россияне выбрали название для моста через Керченский пролив, 64% участников конкурса проголосовали за «Крымский мост». Варианта «против всех» не было, однако можно было предложить свое название. Среди них были такие: «Большой Русский Мост», «Вежливый», Дорога Домой», «Мост Единства», «Наш мост» и много других.

«Гуляй Поле»