В России выпустили ролик восхваляющий Сталина

Ролик представляет собой квинтэссенцию российской лжи и пропаганды о своем историческом величии и восхваления палача и тирана.

В России к 135-летию со дня рождения палача и тирана Иосифа Сталина выпустили ролик восхваляющий его «заслуги».

«Вот и приехали. Все. Это не укладывается в голове. И это уже официальная повестка, идущая из телевизоров», – прокомментировал ролик российский блогер Александр Тверской на своей странице в Facebook.

«Коротенький выпуск про Сталина. Посмотрите и ужаснитесь», – пишет в продолжении Александр Тверской.

Вот и приехали. Всё. Это не укладывается в голове. И это уже официальная повестка, идущая из телевизоров. Коротенький выпуск про Сталина. Посмотрите и ужаснитесь. И это не просто гнусная ложь вне всякой морали: искажение фактов, восхваление тирана и обеление того нечеловеческого времени. Это плановая подготовка мозгов населения к 37 году. Опубліковано Александром Тверским 21 грудня 2017 р.

В материале ролика рассказывается о «достижениях России» под его руководством, все сводиться к 9 основным тезисам звучащим в ролике:

1. «Россия вернула себе исконные территории, потерянные в результате войн и политических интриг»;

2. «Была построена социально-ориентированная экономика, исключающая паразитизм и эксплантацию»;

3. «Произошел мощный промышленно-технологический рывок»;

4. «Народно-хозяйственный комплекс страны развивался без кризисов, без кредитов и без иностранной рабочей силы»;

5. «Страна за счет своих накоплений, без иностранных займов, смогла осуществлять грандиозные программы социалистического строительства, на фоне жесточайшего мирового экономического кризиса»;

6. «Была создана двух масштабная система цен, самая в эффективная в истории человечества – прибыль извлекалась из конечного продукта, что приводило с снижению себестоимости и росту доходов»;

7. «В области демократии страна опередила весь мир, за счет всеобщего избирательного права»;

8. «Высокий уровень социальной защиты населения: заработок, пенсии, бесплатная система образования»;

9. «СССР боялись и уважали и никто не посягал на его территорию».

Ролик так же доступен на YouTube:

«Как бы сейчас не хаяли этого человека, оболваненные западной пропагандой личности, но до уровня Сталина еще никому из современных руководителей не удавалось дойти. Этот ролик от Омского телевидения четко показывает и описывает все достижения Сталина на посту руководителя страной — Великой Державой — СССР, которой она стала благодаря его чуткому руководству и морально-волевым качествам. Слава Вождю!», – таким комментарием снабдил Илья Самоцупов разместивший ролик у себя на аккаунте.

«И это не просто гнусная ложь вне всякой морали: искажение фактов, восхваление тирана и обеление того нечеловеческого времени. Это плановая подготовка мозгов населения к 37 году», – констатирует горькую истину блогер.

Данный пропагандистский ролик нацелен на создание ложного впечатления о «величии СССР» и восхваление «заслуг Сталина». В нем не упоминается о истиной цене всех этих мнимых достижений:

1) о фактическом уничтожения крестьянства, в результате коллективизации;

2) о Голодоморе 1932-1933 годов унесшем жизни более 6 миллионов людей, от которого особо сильно пострадала Украина;

3) о массовых репрессиях уничтожавших и поломавших судьбы многих миллионов;

4) о Мировой войне развязанной не без непосредственного участия СССР и стоивщей стране 30 миллионов жизней;

5) о разгроме науки в гуманитарной сфере, генетике, кибернетике и т. д.

На самом деле этот список можно продолжать очень долго…

Амир О’Лик, специально для «Гуляй Поля»