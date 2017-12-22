Вперед в 37-й? О чекистской риторике современной России

За последние 80 лет в советско-российской риторике ничего не поменялось…

Об этом пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

Первая цитата: «В авангарде усилий по превращению эмигрантских структур в так называемые революционные ячейки стоят Великобритания, Польша, Швеция, прибалтийские государства».

Вторая цитата: «В этом «деле» завязли остатки всех антисоветских сил, групп и организаций, завязли, по крайней мере, как это с точностью установлено судебным следствием, четыре иностранных разведки: японская, германская, польская и английская и, разумеется, все другие иностранные разведки, которые поддерживают с указанными разведками дружественный, так называемый, оперативный контакт».

Первая цитата из недавнего выступления главы СВР Нарышкина, вторая — из прокурорской речи Вышинского на процессе 1938 года. Склейки почти не видно, оба говорят (вернее бредят) на одном чекистском языке.

Вперед в 37-й?"В авангарде усилий по превращению эмигрантских структур в так называемые революционные ячейки стоят Вели… Опубліковано Игорем Эйдманом 21 грудня 2017 р.

На уровне риторики за 80 лет ничего не изменилось. Есть угроза, что риторика, как это часто бывало в истории, сформирует практику (точнее возродит незабытую старую практику шпиономании и массового политического террора). Ведь раз чекисты говорят о поддерживаемых заграницей диверсантах-революционерах, значит должны их найти, «обезвредить» и предъявить обществу.

Иначе какие они профессионалы? Но таких «революционеров» в реальности просто нет. Значит их нужно выдумать, шить липовые дела мнимым политическим преступникам. Так всегда чекисты и поступали.

Будут показательные процессы?

Игорь Эйдман, Facebook