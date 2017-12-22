Версии российского демарша на Донбассе

Зачем Путин вывел своих офицеров из Донбасса? Что выйдет из российского демарша – покажет время.

18 декабря Путин снова пошел конем в своей затянувшейся шахматной партии на Донбассе. Напомню, в этот день МИД РФ заявило, что Россия отзывает своих офицеров из СЦКК (Совместный центр контроля и координации), об этом на страницах фокуса пишет эксперт Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Там отметили, что якобы «…новый порядок въезда в Украину российских граждан, в том числе офицеров из числа сотрудников СЦКК, который вступает в силу с 1 января 2018 года и согласно которому они должны будут заблаговременно сообщать о поездке, «неприемлем для российских офицеров, входящих в состав Совместного центра».

С одной стороны, в данном случае россиян понять можно. Действительно, им обидно.

Раньше ведь как было? Захотел – приехал, захотел – уехал. Ну, в крайнем случае, «зеленых» прислал или танки из военторга, а теперь такие сложные условности. Отпечатки пальцев, всякие биометрические бумажки, фотографируют тебя постоянно, в таких условиях становится невозможно «перемирие контролировать». Вообще эта хунта берега потеряла. И это явно «неприемлемо».

А потому сказано – сделано. И вот уже группа российских координаторов и контролеров под камерами и объективами журналистов успешно пересекает линию разграничения в районе Майорска. Так сказать, с глубоким чувством выполненного долга. И уверенно направляется домой через «контролируемые» участки российско-украинской границы. Хотя, как по мне, все это действо россияне могли провести не столь помпезно, а гораздо проще и эффективнее. Просто сняв свои шевроны, знаки различия и влившись затем в ряды вооруженных «защитников и строителей русского мира» на отдельно взятом Донбассе. Разницы-то ведь никакой.

Пока украинский интернет потешался над фамилией и инициалами одного из российских офицеров из числа «эвакуируемых» (бирка с буквами ЗОРГЕ Р.Х. была налеплена на его груди и попала в объектив журналистов), проводя аналогии между известным советским разведчиком и весьма вероятной принадлежностью нынешних «координаторов» к тому же самому российскому ведомству, мало кто из этих шутников задумался о действительных причинах «прощания обиженной славянки» со славным СЦКК. А они явно не ограничиваются лишь «невыносимыми условиями и пренебрежением», с которыми столкнулись и которое якобы испытывали российские военные со стороны своих украинских коллег. О чем трубили практически все российские СМИ…

Тут нечто более глубокое и сокровенное, нежели леденящие душу российского обывателя истории о «мужественных российских генералах в логове бандеровцев», которые не боятся делать карателям замечания при встрече за неотдание воинской чести, рискуя нарваться на посыл в пешее эротическое путешествие, а то и пулю…

Хотя пока в связи со всей этой историей можно сделать лишь два очевидных вывода. Первый – нынешнее обострение на Донбассе и «эвакуация» в родные пенаты «братских наблюдателей» совпали во времени и пространстве явно не случайно. И второй – «минский тупик» во всей этой донбасской истории явно не на пользу общему процессу «вставания с колен». Посему они вынуждены торопиться и готовы делать неординарные шаги для «разрешения ситуации» (естественно, на своих условиях).

Я насчитал три основные версии причин появления такого, мягко говоря, г-образного решения главного российского гроссмейстера касаемо ситуации на Донбассе. Каждая из них имеет разную степень достоверности, множество за и против. Попробуем их рассмотреть.

Первая и основная причина – это нечто вроде «торг от противного». Весьма излюбленный прием, который очень любят применять не только в спецслужбах РФ, но в среде организованной российской преступности. Суть этого метода проста и очевидна, как гвоздь. Если у вас нечем торговаться, то создайте условия, при которых такой предмет появится. В данном случае на переговорах с Киевом и его партнерами на Западе Путин использует избитый и заезженный прием. Который, образно перефразируя на основе внутри украинских реалий, можно выразить словосочетанием «Давайте договариваться (снимать санкции), а то нападу…».

Это срабатывало раньше, когда ВСУ были «фрагментированными» и не имели внятного подготовленного резервного компонента в достаточном количестве, чтобы при необходимости противостоять широкомасштабному «принуждению к миру». А их попытки разгрома «мирных шахтеров Донбасса» заканчивались «котлами». Собственно, именно так Путин добился «Минска»… В пользу этой версии говорит и тот факт, что россияне уже выразили готовность «вернуться в СЦКК при ОПРЕДЕЛеННЫХ условиях».

Вторая версия – речь идет о попытках Путина «форматировать» гипотетическую миротворческую миссию на Донбассе. Мол, мы умываем руки, нас здесь вообще «не стояло». Хотите миротворить без нас, пожалуйста, пробуйте, а мы пока «поможем русским Донбасса напрямую», так сказать, «через шахты и военторг». Понятно, что в таком случае ЛЮБАЯ миротворческая миссия на Донбассе без участия РФ теряет свой смысл…

Ну и третья версия – попытка кремлевского старца не мытьем, так катаньем превратить уродцев в принцев. То есть террористов, мародеров и просто отморозков из народных бантустанов сделать вполне легальными и идейными «борцами за свободу Донбасса», другими словами, законными и легальными участниками военного конфликта. А главное – договороспособными. Понятно, что это возможно лишь при одном условии – «хунта» должна сесть с ними за один стол переговоров и таким образом признать их противостоящей стороной. Пока хунта таковой считает исключительно Кремль, что, в свою очередь, весьма неудобно последнему.

Убрав своих офицеров из СЦКК, Путин, по сути, провоцирует замену их «представителями ДНР и ЛНР». Это и будет легализацией этих квазигосударственных образований в качестве полноценных участников вооруженного конфликта. Кстати, командование 1-го АК (донецкий вариант путинской «республики Куусинена») уже успело заявить, что «представители ДНР продолжат работать в СЦКК вместо выбывших россиян». То есть украинская сторона, если сама не выведет своих офицеров из состава персонала СЦКК, останется «в интимном уединении» со своими домбабвийскими визави. Чего, собственно, Кремль и добивался ранее…

Что выйдет из этого российского демарша на самом деле – покажет время. Но одно можно сказать уже сегодня. Тут явно без очередной пальбы не обойдется…

Константин Машовец, «Фокус»