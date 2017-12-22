В России будут штрафовать за анонимное использование мессенджеров и сим-карт

Соответствующий закон был подписан президентом страны накануне.

Президент России Владимир Путин вчера подписал федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», номер опубликования 0001201712200010. Документ дополняет российский КоАП статьей 13.39, которая предусматривает административную ответственность организаторов сервисов обмена мгновенными сообщениями за нарушение новых российских законов в сфере IT, телекоммуникаций и защиты информации.

С 1 января 2018 года в КоАП появится статья «Неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями». Штраф составляет:

1) 3000 − 5000 руб. для частных лиц;

2) 30 000 − 50 000 руб. для должностных лиц;

3) 800 000 − 1 000 000 для юрлиц и лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Закон о запрете анонимности в мессенджерах принят Госдумой в июле 2017 года, сообщало тогда РИА «Новости». Он обязывает организаторов обмена мгновенными сообщениями разрешать передачу сообщений только идентифицированными в соответствии с законодательством пользователями. Для этого предлагается присваивать абонентам идентификационные номера на основании договоров, которые мессенджеры после вступления законопроекта в силу будут заключать с операторами связи. Подобные меры предполагаются и в отношении клиентов и операторов сотовой связи.

По словам одного из авторов законопроекта депутата Марины Мукабеновой, закон станет надежным механизмом защиты от распространения противозаконной информации, такой как экстремистский контент, реклама наркотических средств, информация, угрожающая здоровью детей, и детская порнография.

Закон также обязует мессенджеры предоставить властям интерфейс для массовой рассылки сообщений всем пользователям.

Если мессенджер не обеспечил идентификацию пользователей и не предоставил властям интерфейс для массовой рассылки после уплаты штрафа, то он будет заблокирован на территории РФ.

Протоколы об административных нарушениях будут составлять сотрудники Роскомнадзора и других органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Закон принят Госдумой 13 декабря 2017 года и одобрен Советом Федерации 15 декабря 2017 года.

«Гуляй Поле» напоминает, что недавно жителей Улан-Удэ оштрафовали за уборку снега.

«Гуляй Поле» так же напоминает, о том что уровень и качество жизни в российских регионах неуклонно снижается. Жители Иркутской области – голодают.

Экономически кризис ощущается уже и жителями столицы России, а бедственное положение складывается в Московской области. В тоже время поступила информация о том, что в Дагестане возникла острая нехватка финансов необходимых для выплаты зарплат «наиболее важным категориям населения» до Нового года.

Ранее подобная ситуация сложилась в другом российском регионе – Карелии. Регион официально попросил помощи у премьер-министра Медведева и Министерства финансов РФ. В бедственное положение оказались и жители Калмыкии.

Отдельной строкой следует выделить оккупированный и аннексированный Крым, где тоже ухудшается социально-экономическая ситуация, а в Севастополе, по уже установившейся после оккупации Крыма «традиции», обокрали Новогоднюю елку.

«Гуляй Поле»