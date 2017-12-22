Политузник Станислав Клых в российской тюрьме подвергается пыткам

Amnesty International призывает провести независимое расследование всех обстоятельств «лечения» заключенного и фактов применяемых к нему пыток.

Гражданин Украины Станислав Клых был несправедливо осужден в России в 2014 году. Он подвергается принудительному психиатрическому лечению по решению руководства тюрьмы, об этом сообщает Amnesty International Украина.

Станислава Клых с 3 марта 2017 содержится в колонии города Верхнеуральск Челябинской области России. Он выдержал 12-дневное голодание в июле 2017 в знак протеста против своего заключения, которое стало результатом откровенно несправедливого суда. В результате он стал плохо себя чувствовать и написал к руководству тюрьмы просьбу о предоставлении медицинской помощи из-за низкого давления и упавшего уровня гемоглобина. Вместо того, чтобы направить его в обычное медицинское учреждение, руководство тюрьмы 28-го августа перевело Станислава Клыха в психиатрическую больницу города Магнитогорск, где его против воли удерживали до 8 сентября.

«В больнице Станиславу Клых принудительно делали инъекции неизвестных препаратов. Его мать говорит, что вследствие этого «лечения» он чувствует себя «одеревеневшими» и «ведет себя как ребенок», не будучи способным делать элементарные вещи, такие как умыться. Руководство больницы отказывается сообщить, какие именно препараты к нему применяли и с какой целью. По возвращении из больницы он не был способен управлять своими руками, а несколько пальцев были явно повреждены. Такое отношение может рассматриваться как пытки. Мы боимся, что с тех пор Клих так и не получил надлежащей медицинской помощи», – отметила Оксана Покальчук, директор Amnesty International Украина.

«К Саниславу Клыху в психиатрической больнице могли применять недопустимы и грубые методы, подобные тем, которые использовались в карательной психиатрии в советские времена. Его фактически сломали». – добавила она.

После пребывания в психиатрической больнице Магнитогорская Станислав Клых похудел на 15 килограммов. По свидетельствам его матери, Тамары Клых, которая могла посетить его 10, 11 и 12 октября, Станислав имел пролежни, пять из его пальцев были сильно повреждены.

Станислав Клых содержится в Верхнеуральске, за более чем 2500 километров от места жительства его матери. Из-за этого мама Станислава Клых с момента задержания в 2014 году смогла навестить сына лишь дважды.

Amnesty International объявляет акцию срочной помощи Станиславу Клыху и призывает писать письма власти Российской Федерации с требованиями немедленно раскрыть детали лечения и обнародовать медицинские препараты, которые принудительно применялись при лечении Санислава Клыха, а так же обеспечить ему доступ к необходимому медицинскому обслуживанию включая оценку его психического состояния независимым экспертом; а также призывами провести быстрое, детальное, независимое и беспристрастное расследование обвинений со стороны Станислава Клых в том, что его подвергли пыткам, жестокому обращению и обеспечить ему доступ к эффективному лечению; и перевести Станислава Клых в тюрьму расположенной ближе к украинской границе и обеспечить ему возможность регулярно видеться с собственной матерью.

«Гуляй Поле»