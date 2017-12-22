В санкционный список США попал экс-командир «Беркута» Кусюк

Экс-командир «Беркута» Кусюк руководил нападением на мирных демонстрантов и принимал участие в убийстве активистов на Майдане.

Министерство финансов США объявило о введении нового санкционного режима в отношении нарушителей прав человека и коррупционеров со всего мира. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о введении чрезвычайного положения в отношении серьезных нарушений прав человека и коррупции по всему миру, предусматривающий введение санкций в отношении лиц, замешанных в такого рода деятельности. В приложении к указу перечислены 13 лиц, подпавших под санкции. Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США, проконсультировавшись с госсекретарем США и генеральным прокурором, ввело санкции в отношении еще 39 физических и юридических лиц.

«Сегодня Соединенные Штаты занимают жесткую позицию в отношении нарушений прав человека и коррупции по всему миру, закрывая этим недобросовестным лицам доступ к американской финансовой системе. Министерство финансов замораживает их активы и публично осуждает совершенные ими вопиющие нарушения, демонстрируя, что за такие поступки придется заплатить высокую цену, – заявил министр финансов Стивен Мнучин. – Следуя указанию президента Трампа, Минфин и наши межведомственные партнеры продолжат принимать решительные и действенные меры, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершает нарушения прав человека, участвует в коррупции и подрывает американские идеалы».

Помимо заморозки активов санкции предусматривают запрет на ведение дел с указанными лицами для всех американских граждан.

Одним из фигурантов нового санкционного списка стал командир элитного подразделения украинской полиции «Беркут» Сергей Кусюк. Специальная следственная группа, расследующая преступления в отношении активистов, установила, что Кусюк руководил нападением на мирных демонстрантов 30 ноября 2013 года, а многие из 290 офицеров «Беркута», находившиеся под его руководством, участвовали в избиении активистов. Генеральная прокуратура Украины также заключила, что он принимал участие в убийстве активистов на Майдане в феврале 2014 года. Кусюк распорядился уничтожить документацию, связанную с этими событиями, и впоследствии бежал из Украины в Москву, где принимал участие в разгоне демонстрантов в июне 2017 года.

Еще один фигурант санкционного списка – сын генерального прокурора России Артем Чайка, который, как заявляют в Минфине, использовал позицию своего отца для получения выгодных государственных активов и контрактов и оказания давления на конкурентов. В 2014 году при реализации проекта ремонта автотрассы конкурент Чайки неожиданно попал под прокурорскую проверку, когда на него поступила анонимная жалоба. Власти не представили никаких документов, подтверждающих законность проверки, и не уведомили субъектов расследования об их правах. В результате оказанного давление компания была вынужден прекратить свою деятельность, и Чайка смог работать над проектом без конкуренции. Также в 2014 году Чайка выиграл тендер на государственную компанию по поставке щебня, а когда один из конкурентов обжаловал результаты, прокуратура устроила обыск у него дома. После отзыва иска все обвинения с конкурента Чайки были сняты.

Под санкции также попала дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова, которая, согласно заявлению Минфина, возглавляла влиятельный преступный синдикат, манипулировавший властями с целью экспроприации компаний, монополизации рынков, а также занимался вымогательством и взяточничеством. В июле 2017 года генеральная прокуратура Узбекистана предъявила Каримовой обвинения в прямом содействии деятельности организованной преступной группировки, владеющей активами на сумму более 1,3 миллиарда долларов.

«Гуляй Поле»