По словам очевидцев, новогодние украшения начали исчезать примерно через неделю после установки зеленой красавицы.

На данный момент нижняя часть елки находится без игрушек, сообщают «Севастопольские новости». Жители Севастополя сетуют, что такое безобразие происходит из года в год.

«Ситуация точно такая же, как и в прошлом году. Такое чувство, что это стало у нас нехорошей новогодней традицией. Почему люди не понимают, что это делается для них? Севастополь – наш общий дом! Зачем портить вещи в своем же доме?», – возмутилась горожанка.

«У нас не люди, а дикари! Все воруют, ломают и пакостят. Эти новогодние игрушки копейки стоят, но нет, надо украсть, похвастаться перед друзьями. Считаю, что елку нужно защитить трехметровым забором и тогда все будет на месте», – добавил еще один горожанин.

СМИ регулярно сообщают, что в Севастополе после оккупации и аннексии Крыма каждый год краду игрушки с городской Новогодней елки. Например, в прошлом году елку тоже обокрали.

«Гуляй Поле» напоминает, что выступая «прямой линии с Украиной» Ксения Собчак предлагает по вопросу Крыма компромиссный вариант – проведение международного референдума в ходе которого будет решена судьба полуострова жителями самого Крыма. Она аргументирует свою позицию «сложившейся сложной ситуацией». Вместе с тем Ксения Собчак предрекает «гражданскую войну», если Россия деоккупирует украинские территории. Рассказала Собчак и о своем виденье мирного урегулирования ситуации на Донбассе, так же она заявила, что ее цель – «свержение существующего в России режима». Ксения Собчак подчеркнула, что как российский политик она будет действовать в интересах народа России и призывает к поиску компромиссов в разрешение возникшего конфликта между Россией и Украиной.

«Гуляй Поле»