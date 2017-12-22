МОК утвердил требования к форме российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане

МОК сформировал специальную комиссию, которая рассмотрит каждую кандидатуру российских спортсменов, тренеров и врачей, которых допустят или не допустят до участия в играх.

Международный Олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательные требования к форме российских спортсменов которые примут участи в Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Всего МОК выдвинул 13 требований к форме спортсменов из России, говорится в сообщении на сайте организации.

1. Униформа спортсменов (Церемонии, соревнования, тренировки и повседневная), аксессуары и оборудование могут иметь только два типа слов: «ОАР» и / или «Олимпийский спортсмен из России».

2. Форма официальных лиц (Церемонии, соревнования, тренировки и повседневная) и аксессуары могут иметь только один тип словаря: «OAR».

3. «Олимпийский спортсмен из России». Размер печати для слов «Олимпийский спортсмен» должен быть эквивалентен слову «Россия» и над словом «Россия». Размер этих слов должен быть пропорционален площади, в которой они размещены, и потребует индивидуальных одобрений от МОК.

4. Для надписей использовать шрифты класса Wordmark на английском языке и по возможности на русском.

5. В униформе допускаются только отдельные двухцветные элементы.

6. Отдельные предметы одежды не могут создать российский триколор.

7. Цвета, используемые в униформах, аксессуарах и оборудовании, не могут быть такими же, как у флага Российской Федерации. Предполагается, что они как минимум – темнее по цвету.

8. Государственный герб, эмблема НОК и национальная эмблема должны быть заменены отдельным логотипом OAR.

9. Это изображение было предложено в качестве логотипа OAR.

10. Логотип OAR не должен содержать третий цвет.

11. На униформе не должны фигурировать элементы дизайна национальной идентификации.

12. Эти рекомендации применимы ко всем спортсменам, командам и тренерам (церемониям, соревнованиям, тренировкам и повседневные), принадлежностям и оборудованию.

13. Все пересмотренные формы униформы, аксессуаров и оборудования и образцы продукции должны быть одобрены МОК.

Кроме того, сегодня на собрании экспертов по вопросу олимпийских спортсменов из России рассматривался и другой вопрос: по каким критериям можно будет считать чистым каждого отдельного спортсмена из России. Специально сформированная группа экспертов установит однозначны критерии по которым оценит каждого атлета, рассматриваемого в качестве претендента на участие в играх. Кроме того, по решению Исполнительного совета МОК ни тренеры, ни врачи атлетов, на которых укажет Комиссией Освальда, не будут аккредитованы на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.

«Гуляй Поле»