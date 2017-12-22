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Новости

МОК утвердил требования к форме российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане

«Гуляй Поле»
22 декабря 2017

МОК сформировал специальную комиссию, которая рассмотрит каждую кандидатуру российских спортсменов, тренеров и врачей, которых допустят или не допустят до участия в играх. 

Международный Олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательные требования к форме российских спортсменов которые примут участи в Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Всего МОК выдвинул 13 требований к форме спортсменов из России, говорится в сообщении на сайте организации.

1. Униформа спортсменов (Церемонии, соревнования, тренировки и повседневная), аксессуары и оборудование могут иметь только два типа слов: «ОАР» и / или «Олимпийский спортсмен из России».

2. Форма официальных лиц (Церемонии, соревнования, тренировки и повседневная) и аксессуары могут иметь только один тип словаря: «OAR».

3. «Олимпийский спортсмен из России». Размер печати для слов «Олимпийский спортсмен» должен быть эквивалентен слову «Россия» и над словом «Россия». Размер этих слов должен быть пропорционален площади, в которой они размещены, и потребует индивидуальных одобрений от МОК.

4. Для надписей использовать шрифты класса Wordmark на английском языке и по возможности на русском.

5. В униформе допускаются только отдельные двухцветные элементы.

6. Отдельные предметы одежды не могут создать российский триколор.

7. Цвета, используемые в униформах, аксессуарах и оборудовании, не могут быть такими же, как у флага Российской Федерации. Предполагается, что они как минимум – темнее по цвету.

8. Государственный герб, эмблема НОК и национальная эмблема должны быть заменены отдельным логотипом OAR.

9. Это изображение было предложено в качестве логотипа OAR.

Эмблема для российских спортсменов утвержденная МОК.

10. Логотип OAR не должен содержать третий цвет.

11. На униформе не должны фигурировать элементы дизайна национальной идентификации.

12. Эти рекомендации применимы ко всем спортсменам, командам и тренерам (церемониям, соревнованиям, тренировкам и повседневные), принадлежностям и оборудованию.

13. Все пересмотренные формы униформы, аксессуаров и оборудования и образцы продукции должны быть одобрены МОК.

Кроме того, сегодня на собрании экспертов по вопросу олимпийских спортсменов из России рассматривался и другой вопрос: по каким критериям можно будет считать чистым каждого отдельного спортсмена из России. Специально сформированная группа экспертов установит однозначны критерии по которым оценит каждого атлета, рассматриваемого в качестве претендента на участие в играх. Кроме того, по решению Исполнительного совета МОК ни тренеры, ни врачи атлетов, на которых укажет Комиссией Освальда, не будут аккредитованы на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.

«Гуляй Поле»

Tags: Олимпиада, Олимпиада-2018, Россия

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