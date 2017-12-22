Турчинов обещает «отрезать пальцы» россиянам на украинской границе

Состоялась презентация новой системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. Турчинов подчеркнул, что особо тщательно будут проверять российских граждан.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов и министр внутренних дел Арсен Аваков присутствовали на презентации новой системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства в аэропорту «Киев» (Жуляны). Во время осмотра системы Турчинов провел экспресс-брифинг для журналистов, рассказывая об особенностях работы изменениях в процедуре пограничного контроля.

Первое на, что обратил особое внимание Секретарь СНБО: пересечение границы иностранцами станет возможным исключительно только по биометрическим паспортам.

«В первую очередь мы начали оборудование этими техническими средствами пропускных пунктов на российско-украинской границе. Это для нас приоритет», – заявил Секретарь СНБО.

Отвечая на вопросы журналистов Турчинов подчеркнул, что граждан России будут проверять особенно тщательно.

«Если сканер отпечатков пальцев вдруг не будет работать, то пальцев целлофановый пакетик и туда, где он хорошо работает», – пошутил Турчинов.

Он заверил, что с 1 января 2018 года процедуру дактилоскопии будут проходить все иностранцы, прибывающие на Украину, таков новый порядок пересечения украинской границы. Отпечатки пальцев будут сниматься со всех пяти пальцев руки.

«Гуляй Поле» отмечает, что с особым энтузиазмом новость про шутку Турчинова об «отрезание пальцев россиянам на украинской границы» тиражируют российские СМИ. При этом шутка секретаря

«Гуляй Поле»