Bellingcat опубликовал карту обстрелов Россией Украины в 2014 году

На интерактивной карте показаны основные позиции, направления и интенсивность обстрелов.

При построение карты обстрелов территории Украины использовались данные полученные входе расследования фактов российской агрессии против Украины группой международных расследований Bellingcat. В частности для создания данной карты использовались материалы оклада Шона Кейса (Sean Case) и Клемента Андерса (Klement Anders), «Необъявленная война Путина: Российские артиллерийские удары по Украине летом 2014 года», опубликованного Bellingcat.

Доклад представляет собой подробное изучение российских артиллерийских ударов по территории Украины летом 2014 года. В нем была предпринята попытка полностью задокументировать российские артиллерийские удары по территории Украины летом 2014 года при помощи открытых источников.

При работе с интерактивной картой создатели обращают внимание пользователей, что даты, показанные на этой карте, обрезаны до 05.09.14 (дата подписания первых Минских соглашений), для улучшения отображения данных. Последние возможные даты можно увидеть при нажатии на соответствующую функцию на карте.

Также создатели карты обращают внимание пользователей, на то что огневые позиции и направления обстрелов отображаются на данную дату, только в том случае, если они подтверждены на спутниковых снимках. В действительности, огневые позиции или воронки, возможно, появились раньше.

В ходе работы над докладом авторам удалось установить следующее, что тоже отражено на карте:

1) Артиллерийские части Вооруженных сил Российской Федерации нанесли по крайней мере 149 отдельных артиллерийских ударов по Украине летом 2014 года. Кроме того, удалось установить еще 130 вероятных артиллерийских позиций.

2) 408 зон поражения от артогня на территории Украины в пределах дальности российских артиллерийских систем характеризуются траекторией снарядов, пересекающей украинско-российскую границу. 127 из них находятся в пределах 3 километров от границы.

3) Судя по общему количеству воронок, летом 2014 года российские военные выпустили тысячи артиллерийских снарядов по целям на территории Украины.

Недостаток имеющихся в открытом доступе спутниковых снимков и жесткие критерии классификации, используемые в отчете, означают, что эти цифры представляют собой нижний предел оценки истинного числа атак. Вполне вероятно, что атак было гораздо больше, чем 149. Об этом говорит и наличие еще 130 вероятных артиллерийских позиций.

Кроме того, авторы доклада полагают, что можно утверждать следующее:

1) Артиллерийские удары российских Вооруженных сил с территории России начались в июле 2014 года. Их частота и масштаб возросли в августе и сентябре 2014 года.

2) Следы артиллерийских ударов через границу можно найти на всей приграничной территории зоны конфликта в Донецкой и Луганской областях. Высокая частота, широкая распространенность и крупный масштаб артиллерийских ударов, рассмотренных в настоящем докладе, не позволяют считать их случайностями или действиями без приказа. Таким образом, эти атаки можно считать исключительно актом военных действий Российской Федерации против Украины.

«Гуляй Поле»