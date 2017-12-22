Кризис российской оппозиции

Проблема в том, что нынешняя оппозиция — банкрот!

Оппозиционеры не смогли согласовать общий митинг 24 декабря. Дмитрий Гудков отозвал одобренную мэрией заявку на проведение массовой акции на проспекте Сахарова в Москве. Причиной стал отказ сторонников Ильи Яшина принять в ней участие. Ранее Ксения Собчак призывала оппозиционеров преодолеть разногласия и провести большую совместную акцию. Об этом же говорил глава СПЧ Михаил Федотов. По мнению политического обозревателя «КоммерсантЪ FM» Дмитрия Дризе, российскую оппозицию в ее нынешнем виде можно считать банкротом.

Вроде бы благая инициатива — отметить митингом 24 декабря годовщину московских протестов 2011-2012 годов, пойти, как тогда, мирным путем и провести согласованную акцию; всем известным лидерам выступить перед собравшимися и призвать к единению, мобилизовать сторонников, предъявить себя власти как серьезную силу, способную к объединению.

Может быть, мэрия не права, приняв решение о том, чтобы не предоставлять нужную площадку, которую оппозиционеры требовали изначально. Однако власти разрешили большую акцию на проспекте Сахарова — почти как тогда и почти в центре Москвы. Да, с натяжкой можно сказать, что городские руководители в чем-то победили. Но ведь если рассуждать логически, оно того стоит. Это могло бы стать разумным компромиссом.

Можно было бы всем прийти: и Собчак, и Гудкову, и Явлинскому, и даже Яшину с Навальным, и, представ перед либеральной демократической аудиторией, призвать всех здравомыслящих людей не допустить попрания прав и свобод, сползания к диктатуре мракобесия. В стране много проблем, на которые можно было бы указать. И ведь, без преувеличения, народ бы пришел — тысяч тридцать-сорок, а то и больше. Может быть, и 100 тысяч собрали бы.

Так нет. Никакого соглашательства — у каждого свои амбиции: для кого-то лучше радикальный протест с так называемым винтиловом; или пусть придет десять человек «настоящих демократов», и тогда — никакого партнерства и соглашательства с мнимыми коллегами по движению; или следует доказать свое право, страшно сказать, муниципального депутата на большие политические решения.

Здесь дело уже не в митингах и не в том, что оппозиционеры опять поругались. К этому нужно привыкнуть. Главная проблема заключается в том, что нынешняя оппозиция — банкрот, и системная, и внесистемная. Видимо, надоело работать муниципальными депутатами, заниматься подъездами, дорожками и уборкой мусора. Оппозиционеры соскучились по большой политике, — вернее, не по ней, а по интригам и скандалам. Очень похоже, что мнение потенциальных избирателей и сторонников их особо не интересует. Ведь действительно — не Путину же самому себе создавать оппонентов.

Нет сейчас запроса на революцию, уровень жизни не тот. Не будет у Навального массовой поддержки. Для этого требуется кризис или что-то другое, чтобы было бы совсем плохо, вот как на закате СССР, когда людей все так достало, что и лидер был не нужен. Но запрос на перемены, желательно мирные, в обществе есть, и сейчас его надо лишь как следует разглядеть и возглавить. И главное — переступить, где надо, через собственные амбиции. Пока этого не удавалось. А если так, значит, и на перемены рассчитывать нечего.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»