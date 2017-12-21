Россию публично обвинили в краже Крыма и агрессии против Украины

Польский независимый журналист Зигмунт Дзенчаловски публично обвиняет Россию в краже украинского Крыма и развязывании войны на Донбассе.

Соответствующее заявление он сделал 20 декабря в эфире российского пропагандистского ток-шоу «Время покажет». По словам Зигмунта Дзенчаловски, именно возглавляемое Владимиром Путиным государство создало опухоль в Украине.

«В Польше недавно была опубликована статья, автор которой рассматривает девять возможных сценариев разрешения украинского конфликта. Вплоть до ухода России и возврата Крыма. И, к сожалению, заключение автора говорит о том, что они не реализуемы в последнее время. Вы создали опухоль. Я имею в виду Российскую Федерацию. Вы украли Крым! Вы развязали войну на Донбассе!», – обратился Дзенчаловски к присутствующему в студии члену комитета Госдумы по международным делам Сергею Железняку.

Железняку возмутился и сразу же сорвался на истерический крик.

«Это вы создали опухоль! Это вы создали Майдан! Это ваши шакалы там бегали! Нет, мы не дали уничтожить миллионы людей! Мы остановили войну, в том числе принуждение к минским соглашением», – прокричал Железняк в ответ.

Польский журналист парировал выпад российского депутата, напомнил о его недавнем пропагандистском прошлом.

«Вы работали в рекламе. Вы великолепный пропагандист! И то, что вы говорите, к реальной жизни отношения не имеет», – подчеркнул Дзенчаловски.

Он также процитировал кандидата в президенты России Григория Явлинского, который призвал Путина заканчивать войну и выходить из Украины.

«Война – это плохо!», – подытожил Дзенчаловски.

«Гуляй Поле»