Новый перл Собчак: Крым украинский, но мы его не отдадим

Собчак рассуждает о судьбе Крыма…

Самый сложный вопрос для российских «оппозиционеров». Не всегда можно понять, чем они отличаются от Путина и действующего режима.

«Мы украинцы убеждаемся: Для нас, для Украины – нет хороших русских! Особенно, если говорить про политическую часть», – подчеркнул Цимбалюк.

«Гуляй Поле» напоминает, что по вопросу Крыма Ксения Собчак предлагает компромиссный вариант – проведение международного референдума в ходе которого будет решена судьба полуострова жителями самого Крыма. Она аргументирует свою позицию «сложившейся сложной ситуацией». Вместе с тем Ксения Собчак предрекает «гражданскую войну», если Россия деоккупирует украинские территории. Рассказала Собчак и о своем виденье мирного урегулирования ситуации на Донбассе, так же она заявила, что ее цель – «свержение существующего в России режима». Ксения Собчак подчеркнула, что как российский политик она будет действовать в интересах народа России и призывает к поиску компромиссов в разрешение возникшего конфликта между Россией и Украиной.

Роман Цимбалюк, корреспондент УНИАН в Москве