Коломойский прокомментировал арест своего имущества

Суд издал приказ об аресте активов бизнесмена и его компаньона на сумму более 2,5 млрд долларов.

Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал решение Высокого суда Англии относительно ареста его активов и активов его компаньона Геннадия Боголюбова.

«Это временный арест на время рассмотрения дела в суде», – сказал он в комментарии «ТСН.uа».

19 декабря Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, говорится в сообщении на сайте банка.

Соответствующее решение суд в Лондоне принял в рамках судебного процесса «ПриватБанка» против своих бывших владельцев. Национализированный банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они вывели из финучреждения почти 2 млрд долларов.

Решение Высокого суда Англии об аресте касается активов бизнесменов на сумму свыше 2,5 млрд долларов, в том числе шести компаний, которые вероятно им принадлежат или находятся под их контролем.

«Гуляй Поле»