Британская разведка MI6 уверена что Боинг рейса MH17 сбила российская зенитная установка

Установка, из которой сбили MH17, имеет российское происхождение. Россия изо всех сил пытается убедить мир, что это не так.

Британская разведка MI6 уверена, что ракетная установка, из которой сбили малазийский самолет рейса MH17 в небе над Донбассом, имеет российское происхождение. Об этом говорится в ежегодном докладе комитета по разведке и безопасности парламента Великобритании, передает «Радио Свобода».

«Россия ведет информационную войну в массовом масштабе. Один из ранних примеров этого – чрезвычайно интенсивная, многоканальная попытка пропаганды, чтобы убедить мир в том, что Россия не несет ответственности за сбитый самолет MH17 (абсолютная неправда: мы знаем, без всякого сомнения, что российские военные поставили и потом восстановили ракетную пусковую установку)», – говорится в отчете.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит пророссийскими боевиками в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года – погибли все 298 человек, которые находились на борту.

Международная команда по расследованию этой авиакатастрофы пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук», доставленного с территории России.

Bellingcat опубликовал фото «Бука-332», сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию Bellingcat.

Малайзия надеется, что подозреваемых в катастрофе МН17 назовут до конца года.

Украина заключила соглашение о передаче Нидерландам юрисдикции на привлечение к ответственности виновных в сбитии самолета. Нидерланды изменят свое законодательство, чтобы вынести приговор.

«Радио Свобода»