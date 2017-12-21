Итоги минских переговоров

Кто кому поставил мат. Участники контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились установить перемирие с полуночи 23 декабря.

20 декабря в столице Беларуси состоялся последний в этом году, 73-й раунд переговоров так называемой минской группы по урегулированию ситуации на Донбассе, пишет Наталия Ромашова на страницах «Фокуса».

Представитель рабочей подгруппы по вопросам безопасности, экс-премьер Евгений Марчук еще перед началом мероприятия заявил, что приоритетный вопрос для украинской стороны — достижение договоренностей о прекращении огня по всей линии соприкосновения на время новогодних и рождественских праздников. При этом он подчеркнул, что технология достижения такой цели уже наработана и благодаря ей в прошлом году удалось удержать режим полной тишины в течение шести недель, тогда как «хлебное» и «школьное» перемирия в 2017-м оказались неудачными.

В переговорной повестке дня были и другие вопросы, касающиеся, в частности, выработки механизмов защиты объектов гражданской инфраструктуры в зоне АТО, разработки противоминной деятельности в горячих точках и отвода тяжелого вооружения.

В кулуарах наиболее обсуждаемым был вопрос обмена военнопленными. Официальный Киев рассчитывает вернуть домой 74 пленных и готов передать боевикам 306 человек, которым предъявлены подозрения в преступлениях против Украины. Вместе с тем украинской стороне известно о 96 наших военнопленных, среди которых 10 женщин.

https://politua.org/2017/12/21/31922/

Российские федеральные СМИ накануне заседания минской группы сообщали, что обмен пленными между Киевом и боевиками Донбасса должен состояться до 25 декабря.

Переговорный итог — новогоднее перемирие

«По итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске принято решение о бессрочном прекращении огня уже с 23 декабря», — заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. По его словам, стороны конфликта должны выдать и соблюдать соответствующие приказы, а в случае их нарушения «должны предпринять дисциплинарные меры».

Кроме того, Сайдик отметил: «Стороны подтвердили стремление провести обмен пленными до новогодних и рождественских праздников в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями».

Отметим, что в ходе заседания Минской группы 20 декабря представители украинской стороны констатировали, что, несмотря на достигнутые ранее договоренности, ежедневно имеют место нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО/ОРЛО. Только на протяжении ноября-декабря было зафиксировано 1079 обстрелов территории, подконтрольной украинскому правительству.

Очередной этап переговоров в Минске не приведет к существенным изменениям ситуации на Донбассе, полагает политолог Игорь Петренко. «Минский процесс фактически зашел в тупик. Украина не выработала действенные механизмы, позволяющие изменить ситуацию, поэтому практических результатов от очередного раунда переговоров в Минске ожидать не стоит. Более того, Россия перехватила инициативу по введению миротворческой миссии ООН на Донбасс», — отметил эксперт.

Кто «рулит» в Минске

Постоянно председательствующим на заседании минской рабочей группы является посол Ертурул Апакан — он же глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по Украине. Это опытный дипломат, в период с 2009 по 2012 год был постпредом Турции при ООН, а также вице-президентом 67-й Генассамблеи Организации Объединенных Наций. В дипломатии он с 1971 года. С 1992 по 1996 год занимался проблемами Кипра, а в 1996-м был назначен послом Турции в восточном Кипре. Руководителем СММ ОБСЕ по Украине Апакан был назначен 2 апреля 2014 года по согласованию со всеми 57 странами — членами ОБСЕ. Его заместителем на минских переговорах является Алесандр Хуг — швейцарский военный дипломат, а ранее кадровый военный, офицер инженерных войск ВС Швейцарии, привлекался ОБСЕ для урегулирования многих международных горячих конфликтов.

Почему Россия выводит офицеров из СЦКК

Накануне заседания минской контактной группы стало известно, что на Донбассе стало меньше наблюдателей, которые следят за соблюдением минских соглашений. Орган под названием СЦКК — Совместный центр контроля и координации практически перестал существовать. Дело в том, что Россия вывела из региона своих офицеров, а Украина в свою очередь заявила о выведении своих представителей с неподконтрольных территорий. Таким образом на Донбассе из наблюдательных структур, в которых представлены разные стороны конфликта, остается лишь миссия ОБСЕ.

Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) начал работу в сентябре 2014 года, после заключения первых минских соглашений. СЦКК создавался по решению президентов Порошенко и Путина. В состав центра входили офицеры из обеих стран, всего 75 человек.

«19 декабря, когда россияне выезжали с территории Донбасса, ситуация на фронте ухудшилась, начались обстрелы из реактивных систем залпового огня, из артиллерийских систем калибра 152 мм. После вывода мы увидели истинное лицо, почему Россия приняла такое решение — для того, чтобы обвинять нас в нарушении режима прекращения огня, хотя в принципе они этого только ждут и сами нарушают режим прекращения огня», — заявил перед началом заседания правительства в среду министр обороны Степан Полторак.

Более жестко решение РФ о выводе своих офицеров прокомментировали в украинском МИДе: «Расцениваем этот беспрецедентный шаг России как очередную провокацию, которая существенно подрывает минские договоренности, и стремление снять с себя любую ответственность как стороны конфликта за последствия вооруженной агрессии против нашего государства. Такой шаг в очередной раз свидетельствует, что Москва не оставляет попыток заставить Украину и международных партнеров начать так называемый прямой диалог с боевиками незаконных вооруженных формирований, действующих на временно оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины под тотальным контролем и при полной поддержке со стороны России».

Россияне плачутся, как им плохо на Донбассе

Российская сторона привела свои аргументы, побудившие высшее руководство РФ принять решение о выводе офицеров с Донбасса. По словам российских дипломатов, Киев категорически возражал против документальной регламентации функционирования СЦКК, что делало бессмысленной всю работу. Однако ключевой причиной стали новые правила для въезда граждан России на территорию Украины, согласно которым жители РФ с 1 января 2018 года должны будут передавать Киеву свои подробные персональные данные.

«Эта норма не соответствует положениям Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Украины от 16 января 1997 года и неприемлема для российских военнослужащих», — заявляют в МИДе РФ.

В свою очередь российские военные из СЦКК, которые уже прибыли в РФ, пожаловались, что в Украине к ним неуважительно относились. В частности, руководитель российской группы в СЦКК Сергей Костарев утверждает, что российских офицеров не подпускали к линии соприкосновения, «а условия проживания и перемещения существенно ухудшились».

Оперативно отреагировали на решение РФ о выводе своих офицеров с территории Донбасса и в Соединенных Штатах. «Россия и ее доверенные лица являются источником насилия на востоке Украины, и российское правительство продолжает активный конфликт и гуманитарный кризис посредством своего руководства и снабжения вооруженных сил на местах, а также его непосредственный контроль над полномочными органами. Соединенные Штаты призывают Россию положить конец нападениям на востоке Украины, вывести свои силы и тяжелое вооружение с суверенной территории Украины и согласиться на надежную миротворческую миссию ООН», — говорится в обнародованном в среду заявлении спикера Госдепартамента США Хезер Науерт.

«Решение о выводе РФ своих военных из состава СЦКК вызвало резкую отрицательную реакцию не только США, Германии, но и других стран Европы. Очевидно, именно поэтому представитель РФ сделал официальное заявление о том, Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях. Это утверждение положения об СЦКК, статуса российских офицеров, гарантий их безопасности и т. п. В этом контексте следует отметить, что все затраты на содержание российской части СЦКК несла Украина, в том числе и тех, которые касаются гарантии их безопасности», — заявил по итогам переговоров в Минске Евгений Марчук.

Следующее заседание переговорной группы состоится в Минске 18 января 2018 года.

Наталия Ромашова, «Фокус»