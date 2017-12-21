В США одобрили первую сделку на поставку летального оружия в Украину

Одобрена лицензия на поставки снайперского оружия, боеприпасов, комплектующих и аксессуаров в Украину.

Администрация Трампа одобрила первую в США коммерческую сделку по продаже летального оборонительного оружия в Украину, об этом заявил на брифинге представитель Госдепартамента. Это коммерческая сделка идет в разрез существующего фактического запрета на продажу летального оружия Украине, которое было наложено администрацией Обамы.

Одобренная Трампом сделка была всецело поддержана высшими должностными лицами национальной безопасности США и Конгрессом. В тоже время этот шаг может вызвать осложнения в намерениях Трампа улучшить отношений с президентом России Владимиром Путиным.

Должностные лица администрации подтвердили, что Государственный департамент в этом месяце одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украину, общая стоимостью контракта – 41,5 млн долларов США, сообщает The Washington Post. Это оружие обеспечивает острую потребность в снайперском вооружении украинских войск, борющихся с гибридной российской агрессией на Донбассе. До сих пор не получил одобрения экспорт, запрашиваемого украинскими властями, более тяжелого вооружения, например – противотанковые ракеты Javelin.

https://politua.org/2017/12/21/31922/

Конгресс разрешил продажу летального оружия в 2014 году в соответствии с «Законом о поддержке свободы Украины», но администрация Обамы не решилась пойти на такой шаг и ветировало подобные сделки. Такое решение, де-факто – расценивалось запрет на поставки летального оружия в Украину.

Председатель Комитета по иностранным делам Сената, сенатор-республиканец от штата Теннесси Боб Коркер – который был инициатором «Закона о поддержке свободы Украины» – высоко оценил этот шаг президента Трампа.

«Я доволен, что администрация одобрила продажу оборонительных смертоносных вооружений в Украину. Это решение было поддержано Конгрессом на законодательном уровне, когда три года назад был принят соответствующий и отражает давнее намерение США помочь Украине в отражении российской агрессии» – заявил Коркер.

«Гуляй Поле»