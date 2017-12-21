Высокий Суд Англии выдал приказ об аресте активов Коломойского

Высокий Суд Англии выдал приказ о всемирном аресте активов господ Коломойского, Боголюбова и остальных на сумму более 2,5 млрд долларов США.

Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев и руководителей Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 млрд долларов США, об этом говорится в пресс-релизе Приватбанка.

Банк потвердил, что начал судебное разбирательство в Высоком суде Лондона. Как следует из сообщения, 19 декабря 2017 года Высокий Суд Англии выдал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

«Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, представленных суду, из которых следует, что господа Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 млрд. долл. США, в результате чего, средства переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем. При помощи этого судебного разбирательства Приватбанк собирается вернуть более 2,5 млрд долл США, с учетом процентов», — говорится в пресс-релизе.

«Приватбанк уверен в том, что английский суд рассмотрит иск справедливо и объективно, а также, что он сможет добиться успеха и вернет средства, которые были незаконно из него выведены», — заявили в банке.

Ранее издание «ZN,UA» рассказало, что Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона на своих бывших владельцев с целью вернуть выведенные из банка средства и обязать бывших собственников погасить невыполненные обязательства по рефинансированию.

Приватбанк был национализирован 21 декабря 2016 года, он был продан государству за символическую сумму в одну гривну. В украинском правительстве тогда пояснили, что решение национализировать банк было принято по «рекомендации Совета национальной безопасности и обороны», чтобы «стабилизировать финансовую систему». До национализации основным владельцем Приватбанка был Игорь Коломойский (состояние $1,3 млрд, 2-е место в украинском списке Forbes), ему принадлежала доля в 41,6%. Вторым акционером был бизнесмен Геннадий Боголюбов с долей 33,2%. После национализации акции перешли во владение Министерства финансов Украины.

В июле заместитель Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила, что до национализации банк был финансовой пирамидой. Аудиторскую проверку Приватбанка проводила компания EY (Ernst & Young). Проверка показала, что объем обесцененных кредитов составлял 206,5 млрд гривен (около $7,5 млрд), из них лишь небольшая часть – кредиты, выданные физическим лицам и малому и среднему бизнесу (14,9 млрд гривен).

«По мнению НБУ, это говорит о рискованной кредитной политике, которая проводилась бывшим менеджментом. Для сравнения, объем средств населения в банке на момент вхождения государства в капитал составлял 151,2 млрд гривен, то есть у банка до национализации не было ресурсов для возврата вкладов», — сказала тогда Рожкова.

«Гуляй Поле»