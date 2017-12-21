Боевики вплотную подошли к Донецкой фильтровальной станции

Новые позиции боевиков отмечены на спутниковых фотографиях опубликованных спецпредставителем США Волкером.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер выразил обеспокоенность размещением боевиков неподалеку от Донецкой фильтровальной станции. Об этом он написал в Twitter.

«Поддерживаемые Россией силы находятся на расстоянии 500 м от Донецкой водофильтрационной станции. Нужно скорейшее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений в соответствии с Минскими соглашениями», – подчеркнул Волкер.

🇺🇦 Підтримувані Росією сили знаходяться на відстані 500 м від Донецької станції фільтрації води. Потрібне якнайшвидше припинення вогню та відведення важких озброєнь відповідно з Мінськими угодами. pic.twitter.com/yhi8ytxZia — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) December 20, 2017

К сообщению было приложено 4 спутниковых фотографии района боевых действий, где отмечены выявленные позиции боевиков ОРДЛО.