123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Боевики вплотную подошли к Донецкой фильтровальной станции

«Гуляй Поле»
21 декабря 2017

Новые позиции боевиков отмечены на спутниковых фотографиях опубликованных спецпредставителем США Волкером.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер выразил обеспокоенность размещением боевиков неподалеку от Донецкой фильтровальной станции. Об этом он написал в Twitter.

«Поддерживаемые Россией силы находятся на расстоянии 500 м от Донецкой водофильтрационной станции. Нужно скорейшее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений в соответствии с Минскими соглашениями», – подчеркнул Волкер.

К сообщению было приложено 4 спутниковых фотографии района боевых действий, где отмечены выявленные позиции боевиков ОРДЛО.

Общий план Донецкой водофильтрационной станции с отмеченными позициями боевиков в окрестностях.
Донецкая водофильтрационная станция и позиции боевиков в ее ближайших окрестностях.
Позиции боевиков на восток от Донецкой водофильтрационной станции.
Позиции боевиков южнее Донецкой водофильтрационной станции.

Tags: война, Донецк, ОРДЛО, Украина

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены