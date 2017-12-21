СБУ раскрыла российского шпиона в секретариате Кабмина Украины

Согласно информации правоохранителей, чиновник был завербован спецслужбами РФ во время длительной загранкомандировки. Так же был задержан информатор террористов на разграничения с ОРДЛО.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили чиновника секретариата Кабинета министров по подозрению в деятельности в интересах спецслужб Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники СБУ задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур.

Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи. При содействии руководства украинского правительства, агента спецслужб РФ сотрудники СБУ задержали на рабочем месте.

В отношение задержанного открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. В рамках дела были проведены первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника.

Ранее, на Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали при пересечении линии разграничения информатора террористической организации «МГБ ЛНР».

Правоохранители установили, что уроженец Луганске, проживающий на подконтрольной Украины территории, собирал информацию для так называемых «спецслужб ЛНР». За денежное вознаграждение он передавал боевикам данные о размещении, вооружение и личный состав подразделений сил антитеррористической операции, дислоцированных на территории Луганской области.

Оперативники СБУ задержали информатора на одном из пунктов пропуска на линии разграничения и изъяли средства связи и носители информации со сведениями, которые он планировал передать кураторам. Во время обысков по месту жительства злоумышленника сотрудники спецслужбы изъяли агитационные материалы так называемой «ЛНР» и деньги, полученные от террористов.

Задержанному предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.

«Гуляй Поле»