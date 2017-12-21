Восемь сценариев апокалипсиса с 2018 года

Каким образом мир, который мы знаем, может уже в следующем году встать на путь самоуничтожения.

Американское издание Bloomberg опубликовало «гид пессимиста» 2018 года, представив восемь безрадостных вариантов будущего как для США, так и для всего мира. Об этом пишут Флавия Краузе-Джексон, Адриан Леунг и Джон Фрейер на страницах издания.

Сценарий 1: Трамп становится президентом второй раз

В 2018-м Дональд Трамп сдерживает предвыборное обещание: налоги снижены, на инфраструктуру и армию выделены триллионы долларов. Американская экономика показывает завидные темпы роста, а расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не находит никаких связей главы государства с Россией.

Два года спустя он все-таки добивается перевыборов, потому что электорат демократов размывается между демократом Камалой Харрис и независимым политиком Берни Сандерсом. В 2021-м Трамп отменяет обамовский закон о здравоохранении, но не предлагает ему замену. Биржевой пузырь лопается, США впадают в глубокую рецессию. Индекс S&P обрушивается с 2660 пунктов до 1400.

В 2024-м телеведущий-демократ Джимми Киммел предлагает ввести в стране всеобщую медицинскую страховку и побеждает на президентских выборах. Страна раскалывается: штат Вирджиния выбирает белого националиста и основного сподвижника Трампа Стивена Бэннона сенатором. В крупных городах из-за неурегулированности вопроса со страховкой начинаются волнения.

В 2028 году страну ждут новые выборы, но электорат разочарован традиционным противостоянием республиканцев и демократов, и отдает свои голоса альтернативным кандидатам. Никто не набирает 270 голосов выборщиков, в стране нет президентской власти, тянутся долгие судебные тяжбы.

Сценарий 2: Фейковые новости обрушивают Facebook

В 2018 году в США проходят выборы в Конгресс: становится понятно, что в Facebook не удается остановить вал фейковых новостей. 30 процентов голосовавших считают, что на выборы идет Хиллари Клинтон, хотя это не так.

Год спустя Facebook нанимает тысячи подрядчиков для борьбы с подозрительным контентом, но у них ничего не получается. Государства по всему миру «следуют российскому примеру», создавая фермы ботов для борьбы с другими фермами ботов. Почти половина трафика в Twitter теперь приходится на ботов.

В 2020-м руководители крупнейших компаний Кремниевой долины рапортуют: разработан искусственный интеллект для борьбы с дезинформацией. Но происходит неожиданное: перед президентскими выборами кто-то проводит масштабный взлом систем домашних голосовых помощников, и те начинают отвечать на вопросы хозяев об экономике и политике в выгодном Трампу ключе.

Пять лет спустя уже никто не знает, где правда и где ложь в интернете. Администрация президента-комика Киммела решает положить конец Facebook, Google и Twitter и разворачивает против них масштабную кампанию в судах. IT-гиганты прекращают свое существование.

Спустя три года видны результаты политики Киммела: вместо гигантов возникают мелкие компании и социальные сети, жестко разделенные по идеологическому признаку: в них нет места дискуссии и альтернативной точке зрения. Дезинформация захватывает мир: по опросам, 55 процентов россиян верят, что Трамп стал пожизненным президентом. К этому их подтолкнуло фейковое видео его коронации и коронационной речи, посвященной русскому национализму.

Сценарий 3: Биткоин заменяет банковскую систему

В 2018-м одно из региональных кредитных учреждений США объявляет: все системы подверглись кибератаке, счета опустошены. Финансовые регуляторы по всему миру уверяют клиентов, что их деньги вне опасности. На фоне всего этого стоимость биткоина взлетает до 40 тысяч долларов. Золото тоже дорожает, но не так сильно.

В 2021 году крупнейшая китайская сеть интернет-магазинов Alibaba выпускает собственную криптовалюту для применения внутри системы: криптовалюты впервые выходят на массовый рынок. В Греции, Венесуэле и нескольких африканских странах биткоин принимается в качестве национальной валюты (прим. «Гуляй Поля»: в России на уровне регионов, а уже однозначно на уровне муниципалитетов, в условиях кризиса, тоже возможен сценарий использования криптовалют вместо рубля).

Два года спустя программисты в одной из компаний, разрабатывающей важные инфраструктурные продукты, внедряют троян Worm Hole в банки по всему миру. Вредоносная программа незаметно и понемногу крадет личные данные и деньги.

В 2026-м 10-летняя школьница из Питтсбурга обнаруживает Worm Hole и рассказывает об этом в соцсетях. Банковская система коллапсирует по всему миру: ЦБ принимают блокчейн-технологию и выпускают деньги сразу на руки населению, минуя банки-посредники.

Два года спустя многие коммерческие банки закрываются, глобальная финансовая система рушится, на смену ей приходит лоскутное одеяло криптовалют и платежных систем во главе с компаниями вроде Amazon и Alipay. Биткоин дорожает до 1 миллиона долларов.

Сценарий 4: Северная Корея угрожает ядерной войной

В 2018 году мир находится на грани ядерной войны: северокорейская ракета приземляется в 20 милях от Западного побережья США. Президент Дональд Трамп не отвечает на атаку. Он летит на саммит в Гонолулу, где встречается с китайским лидером Си Цзиньпином. На следующий день Китай закрывает границу с КНДР.

В 2019 году в Пхеньяне траур. Ведущие северокорейского государственного телевидения сообщают печальную весть: от инфаркта скоропостижно скончался лидер КНДР Ким Чен Ын. Новый марионеточный режим согласен ликвидировать запасы ядерного оружия. Тем временем в США рейтинги Трампа достигают новых рекордов. Отношения между товарищем Си и президентом Трампом теплы, как никогда. Многие говорят о золотом веке китайско-американских отношениях.

В 2020 году завершается первый срок пребывания Трампа у власти. Он старается одержать как можно больше внешнеполитических побед. Так, хозяин Белого дома объявляет о продаже военного оборудования Китаю. Трамп предупреждает Японию и Южную Корею о том, что выведет американские войска с их территории, если они не поддержат его решение. Опасаясь лишиться влиятельного защитника, в Японии увеличивают расходы на оборону.

Через пять лет товарищ Си заявляет о своих планах захватить Тайвань. Трамп, который находится в Белом доме последний день, поддерживает намерение союзника, отмечая, что «жителям Тайваня от этого будет только лучше». Япония приступает к разработке ядерного оружия. Южная Корея заключает оборонительный союз с Китаем.

2028 год. 82-летний Трамп прилетает в Тайбэй на празднование в честь объединения острова с материком. Принимает дорогого гостя близкий друг 45-го президента США — председателя КНР Си Цзиньпин. В тот же день Япония заявляет, что теперь способна разместить ядерную боеголовку на межконтинентальной баллистической ракете. Азия втягивается в новую гонку вооружений.

После проведенных Северной Кореей испытаний ядерного оружия и баллистических ракет отношения Вашингтона и Пхеньяна серьезно обострились. Дональд Трамп пообещал разобраться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». В ответ Северная Корея грозится нанести неожиданный и «невообразимый удар» по американской территории. Однако это маловероятно.

Сценарий 5: Социалисты берут власть в Великобритании

В 2018 году переговоры по Brexit между Великобританией под руководством премьер-министра Терезы Мэй и Европейский союзом заходят в тупик. Тереза Мэй уходит в отставку. На выборах побеждает лидер социалистов Джереми Корбин. Стороны вновь усаживаются за стол переговоров.

Через год, 29 марта, Соединенное Королевство все-таки покидает ЕС. Новый лидер Джереми Корбин клеймит Консервативную партию за то, что она довела страну до такого состояния. Выход из Европейского союза обошелся Великобритании еще дороже, чем рассчитывало правительство Терезы Мэй.

На календаре 2022-й: Корбин набирает кредиты и поднимает налоги, чтобы вести страну в социалистическое будущее. Обучение в университетах теперь бесплатное. Богатые банкиры бегут из Лондона, вместе с ними из страны утекают и налоги, которые они раньше платили. Доходность облигаций государственного займа составляет всего пять процентов.

Год спустя социализм по-прежнему привлекателен. Корбин получает большинство на выборах и вновь возглавляет британское правительство. Однако экономическая ситуация неуклонно ухудшается. Инфляция выходит из-под контроля. Внешний долг на 100 процентов превышает ВВП Соединенного Королевства.

В 2028 году страна стремительно катится к дефолту. Отныне Соединенное Королевство — высокорисковый развивающийся рынок. Британцы боятся кредита МВФ и поставленных банкирами условий.

Сценарий 6: Пенсионеры разваливают Европу

В 2018-м французские пенсионеры выходят на акцию протеста против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона. Недавние выборы в Италии демонстрируют поколенческий раскол в стране: те, кому за 50, поддерживают дряхлого Сильвио Берлускони, пообещавшего защищать их сбережения.

Через год ситуация обостряется: сокращающееся трудоспособное население не может из своего кармана выплачивать пенсии тем, кто родился в период демографического взрыва. В результате Португалия, Италия, Испания и Греция стремительно скатываются к финансовому кризису. С этим ничего не могут поделать ни Макрон, ни канцлер Германии Ангела Меркель. Оба политика абсолютно непопулярны у населения. Европейская Комиссия штрафует Германию и Францию за нарушение правил дефицита бюджета.

2022 год. Ультралевый кандидат Жан-Люк Меланшон при поддержке молодежи одерживает победу на президентских выборах во Франции. Он хочет показать премьер-министру Великобритании Джереми Корбину, как на самом деле должен выглядеть социализм в XXI веке. В обеих странах поднимают налоги. Шотландия, считая, что это поможет снизить поборы, покидает Соединенное Королевство.

Еще через два года уровень безработицы среди молодежи в Европе достигает 50 процентов. В Италии к власти приходит основанная в 2009 году популистская евроскептическая партия «Движение пяти звезд». Каталония голосует за выход из Испании. Обедневшее королевство не может даже направить в автономию военных, чтобы помешать этому. Каталония обретает независимость.

В 2028 году низкий уровень рождаемости и ранний выход на пенсию означает, что на одного пенсионера приходится всего два работающих человека. Молодежь отказывается платить налоги. Бельгия распадается на три части: французскую, фламандскую и Брюссель. Впрочем, Брюссель остается столицей ЕС, точнее того, что от него осталось.

Сценарий 7: Китай начинает торговую войну

В 2018-м на Китай обрушивается мощнейший в современной истории тайфун: страна рапортует о подтоплениях и перебоях в подаче электроэнергии. На председателя КНР Си Цзиньпина оказывается давление: от него требуют использовать экономическую мощь Китая и хорошие отношения с Трампом для того, чтобы принудить США снова войти в Парижскую сделку по климату и ограничить вредные выбросы в атмосферу.

К 2021 году КНР влила миллиарды долларов в субсидирование электрического транспорта. Трамп побеждает на выборах второй раз, но отказывается подписать Парижское соглашение, наоборот: он предоставляет нефтяным компаниям и автопроизводителям налоговые вычеты. Россия тем временем выходит из Парижской сделки.

К 2024-му изменение климата все сильнее влияет на Китай: реки начинают пересыхать. Отношения между Си и Трампом остаются хорошими, однако в Пекине все чаще говорят о необходимости надавить на США и изменить их позицию по борьбе с глобальным потеплением. Через год КНР вводит санкции против тех, кто не торопится снижать уровень вредных выбросов, в том числе против США.

Четыре года спустя президент-комик Киммел пытается провести через Конгресс закон о снижении выбросов, но терпит крах и проигрывает выборы. Китай усиливает санкции против США, Австралии и России, ввергая мир в первую «климатическую» торговую войну.

Сценарий 8: Электрокары хоронят нефтяную эру

В 2018-м наконец происходит прорыв в аккумуляторных технологиях: электрокары становятся дешевыми и доступными. Испугавшись этого, ОПЕК решает резко снизить добычу нефти: цена «черного золота» стабилизируется у отметки в 50 долларов за баррель.

Два года спустя в Саудовской Аравии престол занимает Мухаммед бин Салман. Крупнейший нефтепроизводитель страны, компания Saudi Aramco, проводит IPO и приносит Эр-Рияду огромные доходы, которые во многом идут на строительство «города будущего» NEOM. Мир тем временем наблюдает как в США и Китае с конвейеров сходят новые электрокары. Цена нефти: 40 долларов за баррель (прим. «Гуляй Поля»: при такой цене на нефть Россию ожидает еще боле глубокий экономический кризис, по сравнению с тем, который она переживает сейчас. Не хватает средств для формирования федерального бюджета, лихорадит банковскую систему, резкий рост банкротств предприятий).

В 2021 году экономики многих стран мира — в частности, США и Японии — чувствуют эффект снижения нефтяных цен из-за обрушения цепей снабжения автомобильной промышленности. Больше всех страдают Россия и Саудовская Аравия. У российских заводов разворачиваются акции протеста. Цена нефти: 20 долларов за баррель.

Через три года в Саудовской Аравии начинается экономический и политический кризис, ощущающийся на всем Ближнем Востоке. Президент России Владимир Путин уходит в отставку, но сохраняет власть, руководя страной через свою «марионетку» Эльвиру Набиуллину. Цена нефти: 10 долларов за баррель.

В 2028-м Саудовская Аравия оставляет планы по строительству мегаполиса NEOM. Наполовину возведенные небоскребы постепенно заносит песком. ОПЕК самораспускается. В России Путина не видели уже несколько лет, а Набиуллина старается не допустить развала страны. Инвесторы по всему миру паникуют из-за возможной цепи банкротств представителей нефтяной промышленности.

Авторы предупреждают: это скорее не прогнозы, а провокационные идеи, призванные показать, что наш мир меняется очень быстро.

Флавия Краузе-Джексон, Адриан Леунг и Джон Фрейер, Bloomberg