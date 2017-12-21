Пармезан с Чеснаковым. Кто помогает Суркову строить «ЛДНР»

Чеснаков проектировщик, инженер и прораб двух квазигосударственных образований, созданных Россией на территории Донецкой и Луганской областей.

Наиболее примечательной склокой последнего времени на украино-российском направлении является публичный наезд беглого харьковского политтехнолога Константина Долгова на директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова. Изгнанный из Донецка Долгов обвиняет Чеснакова во всех смертных грехах сразу. Больше всего Долгов напирает на западничество Чеснакова и его наплевательское отношение как к России, так и к жителям Донецка с Луганском.

В украинской прессе постоянно ругают Путина за содеянное с Донецком и Луганском. Чуть реже критикуют Владислава Суркова. А вот Алексея Чеснакова в украинской прессе упоминают крайне редко, хотя именно его надо расстреливать критическим шквалом в первую очередь.

Чем же примечателен Чеснаков спросите вы? Так это именно он проектировщик, инженер и прораб двух квазигосударственных образований, созданных Россией на территории Донецкой и Луганской областей. Именно Чеснакову Сурков доверил зачатие и вскармливание двух близнецов-мутантов, известных нынче как «ДНР» и «ЛНР». Только, как справедливо заметил Константин Долгов, сам Чеснаков еще ни разу за три года не видел живьем своё детище.

Ну неинтересно Чеснакову как живут Донецк и Луганск. У него хватает более важных забот – например посещение европейских ресторанов премиум-класса. Можно сами удостовериться как живет Чеснаков, изучив его страницу в Facebook. Неоспоримо, но факт – идеолог и творец ДНР и ЛНР спокойно разъезжает себе по Европе и не включен ни в какие санкционные списки.

Чеснаков как и вся команда Суркова, личность беспринципная. Их не волнует ни Россия, ни Украина. Они зациклены только на собственном тщеславии и обогащении. Назвать идейными этих людей вряд ли у кого-то повернётся язык. Им плевать, что из-за их проделок десятки тысяч людей вынуждены влачить жалкое существование в Донецке и Луганске. Они готовы заманивать в ополчение тысячи наивных ростовских заправщиков и донецких охранников, но только сами никогда возьмут в руки оружие и не станут воевать.

Типичные пармезаны на российской государственной службе. Кошельком с Россией, но вот душой и сердцем – с ненавистным Западом. Мучаются люди, страдают. Пытаются изображать заботу о судьбе России, да только очень плохо получается и им никто не верит.

Они обожают рассказывать каким величайшим достижением российской дипломатии являются Минские соглашения, да только вот уже почти три года как они подписаны, но реализацией что-то совсем не пахнет. Естественно, в этом обвиняется «такая-сякая» Украина через карманных шутов вроде беглого аналитика-фантаста Ростислава Ищенко. Но бред, написанный подручными Чеснакова, никому не интересен и никто его не воспринимает всерьез. Московские ресторанные снобы дистанционно выстроили гадюшник на территории Украины, а расхлёбывать плоды их преступного творчества приходится ни в чем неповинным людям.

Минские соглашения выполняться не будут. Это уже понятно даже совсем зеленым неофитам, только поступившим на факультет политологии. Приднестровский сценарий на Донбассе давно стал данностью. Но только Чеснаков и его петрушки по-прежнему грозятся кулаками официальному Киеву и обещает непременно вернуться на танках, во что, естественно, никто из вменяемых граждан не верит.

А в самом «ДНР» продолжается форменное безумие. Там умудряются организовывать бизнес-балы для экономической элиты. Дескать лучшие сливки общества Донецка должны вести полноценную светскую жизнь. Принудительно брошен на подвал известный ресторатор Андрей Бегеза. Наезд на его бизнес совершили люди министра налогов и сборов «ДНР» Александра Тимофеева, более известного как «Ташкент». Потребовали у ресторатора заплатить «налог» в размере трех миллионов российских рублей. Все мы понимаем, что они попросту вымогали взятку. Конец декабря, сезон корпоративов, самая золотая пора для заведений, ресторатор мол должен откупиться. Но видимо всё пошло не по сценарию Тимофеева и ресторатора пришлось изолировать от общества точно так же, как ранее поступили с пророссийским блогером Романом Манекиным.

Искусственность и фальшивость «ДНР» уже давно всем очевидна и в Киеве и в Москве. Но только Чеснаков регулярно проводит пресс-конференции в «РИА Новости» на Зубовском бульваре и, надувая щёки для важности, говорит о квазигосударственных образованиях как о полноценных субъектах мировой политики. Мол с «ДНР» считается Абхазия и Южная Осетия, а значит, что это ого какая весомая страна! Интерес у журналистов к этим пресс-конференциям отсутствует, потому что никому не охота слушать откровенную ложь, никак не коррелирующую с действительностью. Наша песня хороша – начинай сначала!

Но хор сурковских соловьев под руководством дирижера Чеснакова исполняет всем надоевшую песню про «плохую Украину» и «хороший Минский процесс». Скучно, нудно, тошно и всем надоело.

Ближайшие задачи Чеснакова понятны. Надо попытаться спасти имидж Александра Захарченко, чей рейтинг популярности в «ДНР» продолжает стремительно падать. Конечно Захарченко пора присоединиться к Плотницкому в политической могиле, но кураторы его хотят поставить и на второй срок. Выборы главы «ДНР» как известно состояться следующей осенью. Положение в республике аховое, Ходаковский напирает на Захарченко всеми возможными средствами, но Москва хочет, чтобы «окорочковый генерал» остался у власти.

Регулярно изучая информацию из Донецка и Луганска я незаметно для себя стал ощущать, что стал обозревателем по сумасшедшему дому. Только вот Чеснаков и сотоварищи выстроили в Донецке и Луганске не просто психушку, а дурку с элементами зоны строгого режима и нравами военно-криминальной беспредельщины. Вместо усмирительных халатов – посадка «на подвал». Вместо укола галоперидола – принудительная аннигиляция по методу Гиви и Моторолы.

Теплится надежда, что после марта 2018 года, когда состояться очередные выборы Путина Путиным, будут поменяны лица, отвечающие в Кремле за украинское направление, т.е. Сурков и вся его шушера с Чеснаковым. Пармезан с Чеснаковым – блюдо горькое и гнусное, с привкусом крови украинских солдат.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поле»