Собчак призывает к поиску компромиссов в разрешение конфликта между Россией и Украиной

Собчак подчеркнула, что на посту президента будет действовать исходя из воли народа России.

В ходе «прямой линнии с Украиной» Ксении Собчак задали нелицеприятный вопрос, касаемо отсутствия в России украиноориентированных политиков. Такой вопрос задал корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.

«Выслушав Ваши ответы Ксения, мы украинцы убеждаемся: Для нас, для Украины – нет хороших русских! Особенно, если говорить про политическую часть», – спросил Цимбалюк.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак подчеркнула, что на основание ее слов, как ей думается – должны быть сделаны совсем другие выводы. Особо она подчеркнула, что нельзя верить тем российским политикам, которые обещают сделать все, по ее мнению – это проходимцы с которыми не стоит иметь дело.

«Мне кажется я этого не понимаю и у Вас должны быть другие выводы. Вы должны понимать, что те люди которые обещают, Вам, невозможное в сегодняшних сложных условиях. Они просто Вам врут, и никогда не придут к власти. И с такими людьми, как с проходимцами не надо иметь дело», – заявила Собчак.

Далее в своей речи Собчак отметила, что как президент России будет действовать в интересах народа России. В том числе она призвала к поиску компромиссных решений в урегулирование отношений между Россией и Украиной.

«Мне было бы легче наобещать, сказать и сделать так, что бы вся Украина мне аплодировала. Но, я, реалист и понимаю, что при всей несправедливости по отношению к Украине той ситуации которая сложилась, нам надо искать выход который бы устроит и Россию и Украину, иначе быть не может. Любой президент будет представлять волю народа в демократической стране. И точно эта воля народа не будет состоять в том, что урегулировать вопрос так, как сегодня видит для себя единственно правильным Украина. Мы будем вынуждены идти на компромисс, и Вы и мы. Идти на то решение которое устроит обе страны», – подчеркнула Собчак.

«Гуляй Поле» напоминает, что по вопросу Крыма Ксения Собчак предлагает компромиссный вариант – проведение международного референдума в ходе которого будет решена судьба полуострова жителями самого Крыма. Вместе с тем Ксения Собчак предрекает «гражданскую войну», если Россия деоккупирует украинские территории. Рассказала Собчак и о своем виденье мирного урегулирования ситуации на Донбассе, так же она заявила, что ее цель – «свержение существующего в России режима».

«Гуляй Поле»