Собчак рассказала, как видит процесс урегулирования ситуации на Донбассе

Первый шаг к урегулированию ситуации на Донбассе – вывод России за рамки существующего конфликта. По мнению Собчак – «это само по себе станет большим решением проблемы».

Выступая на «прямой линии с Украиной» кандидат в президенты России Ксения Собчак рассказала каким она видит путь урегулирования ситуации на Донбассе. В первую очередь это касается выведения России за рамки этого конфликта, восстановление территориальной целостности Украины.

«В первую очередь это вывод войск и абсолютное не участие ни в какой форме в этих военных действиях. Это война должна быть закончена во всех формах. На мой взгляд это само по себе станет большим решением проблемы, как только Россия выведет себя за рамки этого конфликта, конфликт если не исчезнет, то перейдет на другой уровень», – сказала Собчак характеризуя шаги России по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ксения Собчак подчеркнула, что готова просить прощения, хотя и не принимала решения ни по Крыму, ни по Донбассу, но на ее взгляд самое важное это начать диалог между Украиной и Россией. Именно этот, с ее точки зрения является наиболее важным. В тоже время Собчак ранее подчеркивала, что судьбу Крыма должен решать международный референдум

«Проблема наших стран заключается в том, что мы ждем капитуляции друг друга, а это не возможно. Наша задача сейчас договориться. Что-бы сделать следующий шаг нам нужно начать договариваться, как мы будем жить, как равноправные, равнозначные партнеры», – отметила политик в своем выступлении.

Особо она отметила, что случившееся между Россией и Украиной – это страшная геополитическая катастрофа, последствия которой «будут расхлебывать еще наши дети». В тоже время напомним, что ранее Ксения Собчак предрекала «гражданскую войну», если России деоккупирует территорию Крыма и Донбасса.

«Это геополитическая катастрофа. Разругаться с самым ближним народом, с самым ближним соседом этого огромная драма и для нас и для Вас», – подчеркнула Собчак.

«Гуляй Поле» напоминает, что Ксения Собчак заявила, что ее цель – «свержение существующего в России режима». Ксения Собчак подчеркнула, что как российский политик она будет действовать в интересах народа России и призывает к поиску компромиссов в разрешение возникшего конфликта между Россией и Украиной.

«Гуляй Поле»