Собчак предрекла «гражданскую войну», если Россия деоккупирует украинские территории

Такое заявление сделала Собчак в ходе своей «прямой линии с Украиной».

Ксения Собчак предрекает «гражданскую войну» в случае если России «завтра возмет и уйдет» из Крыма и с Донбасса. По мнению Собчак это очевидное развитие дальнейшей ситуации.

«Вот Россия говорит – «Крым теперь на наш», «Из Донбасса уходим» – Что будет дальше? Дальше наступит гражданская война, это тоже на мой взгляд очевидно», – заявила Ксения Собчак.

«Гуляй Поле» напоминает, что по вопросу Крыма Ксения Собчак предлагает компромиссный вариант – проведение международного референдума в ходе которого будет решена судьба полуострова жителями самого Крыма. Рассказала Собчак и о своем виденье мирного урегулирования ситуации на Донбассе, так же она заявила, что ее цель – «свержение существующего в России режима». Ксения Собчак подчеркнула, что как российский политик она будет действовать в интересах народа России и призывает к поиску компромиссов в разрешение возникшего конфликта между Россией и Украиной.

«Гуляй Поле»