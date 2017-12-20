Моя главная цель свергну существующий режим, – Собчак

Для этого Собчак использует механизм выборов.

Кандидат Ксения Собчак Коснулась в своем выступление на «прямой линии с Украиной» и вопроса своего участия в президентских выборах.

«Моя главная цель свергну тот режим, который существует. Через выборы, через участие людей, что бы показать Путину, что мы не хотим жить в условиях несменяемости власти», – заявила Собчак.

«Гуляй Поле» напоминает, что по вопросу Крыма Ксения Собчак предлагает компромиссный вариант – проведение международного референдума в ходе которого будет решена судьба полуострова жителями самого Крыма. Вместе с тем Ксения Собчак предрекает «гражданскую войну», если Россия деоккупирует украинские территории, рассказала Собчак и о своем виденье мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Ксения Собчак подчеркнула, что как российский политик она будет действовать в интересах народа России и призывает к поиску компромиссов в разрешение возникшего конфликта между Россией и Украиной.

«Гуляй Поле»