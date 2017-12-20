В Крыму надо провести референдум по определению статуса полуострова, – Собчак

По мнению Собчак в Крыму необходимо провести международно признанный референдум по определению статуса полуострова.

В ходе «прямой линии с Украиной» кандидат в президенты России Ксения Собчак сделала очередное заявление по Крыму. Она склоняется к «компромиссному» решению проблемы, мотивируя это чаяньями людей проживающих в Крыму.

«Это крайне сложный вопрос во взаимоотношениях наших стран. По международному праву Крым – украинский. Но мы находимся в той ситуации когда там живут живые люди, многие из тех кто живет в Крыму относятся к Украине с опаской и хотят быть частью России. Это факт должна признать не только Россия, но и Украина», – заявила Ксения Собчак.

В качестве решения проблемы Крыма Ксения Собчак предлагает проведение международно признанного референдума для всех жителей Крыма. На этом референдуме и должна решится судьба полуострова, как полагает Ксения Собчак.

«Необходимо провести международно признанный референдум, что бы люди живущие в Крыму смогли сами определить свою судьбу», – заявила российский политик.

Приводит она и аргументацию своей позиции, апеллируя к мнению живущих в Крыму людей. Она подчеркивает, что исходит из интересов людей, в сложившейся ситуации, а не формальных норм права.

«Я не вижу, как вернуть 2 млн человек назад. Ситуация сложилась таким образом, что на сегодняшний момент единственный компромиссный вариант – это проведение международного референдума для определения статуса полуострова жителями Крыма», – уточнила Ксения Собчак свою позицию по Крыму.

Ксения Собчак подчеркивает, что в сложившейся ситуации – иного выхода она не видит. По ее мнению восстановить существовавший статус-кво не представляется возможным.

«Гуляй Поле»