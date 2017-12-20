В Минске начала работу 25-я встреча Трехсторонней контактной группы

На встрече должны обсудить вопросы обмена пленными, новое «Рождественском» перемирии и другие вопросы.

В столице Беларуси началось последнее в 2017 году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает в Facebook пресс-секретарь Леонида Кучмы, который представляет интересы Украины Дарья Олифер.

«В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы», – сообщила Олифер.

В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи. Опубліковано Даркою Оліфер 20 грудня 2017 р.

Это последнее заседание в этом году, оно 25-е по счету с начала года. На нем намерены обсудить заключительный этап обмена удерживаемыми лицами. Для этого на встрече планируется провести дополнительную скайп-конференцию.

«Гуляй Поле» напоминает, что сегодня вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко призвала депутатов отложить рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса, так как его принятие может сорвать обмен пленными. Ранее она сообщала, что необходимо уточнить списки обмениваемых лиц, так, как не все боевики желают возвращаться в ОРДЛО.

Отдельным вопросом повестки этой встречи – является договор о новом «Рождественском» перемирии, которое станет уже 12-м по счету.

Будет поднят и вопрос вывода российских офицеров из состава СЦКК, который состоялся накануне. «Гуляй Поле» напоминает, что Украина вывела своих офицеров с оккупированных территорий из соображений безопасности, после российского демарша.

«Гуляй Поле»