Кандидат в президенты России считает, что Россия должна выплатить контрибуции Украине

Собчак заявила, что Россия и Украина сейчас находятся в точке катастрофы.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что в случае победы готова будет попросить прощения у Украины и сделать первый шаг для восстановления дружеских отношений двух стран. Об этом она сказала во время «прямой линии с Украиной», трансляция которой велась в YouTube, передает «Фокус».

Она считает, что Россия должна выплатить компенсацию за конфликт на Донбассе.

«Безусловно речь может идти о каких-то компенсациях и в первую очередь это вывод и абсолютное неучастие ни в какой форме в этих военных действиях. Эта война должна быть закончена Россией во всех формах. Тогда и сам конфликт перейдет на другой уровень. Проблема наших стран в том, что мы ждем капитуляции друг друга. А это невозможно. Наша задача договориться. Выплаты сейчас не самое главное. Неважно, кто сделает первый шаг, попросит прощения. России в этом смысле есть, за что просить прощения у Украины и я могу попросить», – заявила Собчак.

Она считает, что Украина и Россия должна договариваться о дальнейшей жизни как «равноправные соседи, партнеры».

«А не старший и младший, или что есть великая Россия и вот наш младший брат. Это невозможно и оскорбительно. Нам всем надо делать шаги, чтобы примириться. Это огромный путь. Мы сейчас в такой точке катастрофы, что ее будут расхлебывать десятилетиями, наши дети. Это геополитическая катастрофа, на мой взгляд, разругаться с самым близким соседом», – заявила Собчак.

«Фокус»