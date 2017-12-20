Сепаратизм в России. Миф или реальность?

Неспособностью федеральных и региональных властей Российской Федерации обеспечить достойный уровень жизни всех россиян, умноженный на экономический кризис, может вылиться в очередную катастрофу для всей страны. И хотя региональные политические элиты кавказских республик, Кубани или Дальнего Востока плотно встроены во властную вертикаль, уже на следующих выборах некоторые могут взять на вооружение расширение прав российских регионов.

Поддерживая сепаратистские движения в сопредельных государствах бывшего СССР, Россия очень жестко относится к собственным «правам народов на самоопределение». С 2014 года в Уголовный кодекс РФ вступила в действие новая статья 280.1, предусматривающая ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ. Опасения властей не напрасны: по данным независимых экспертов, более 80% территории тяжелеет к самоопределению.

В 2003 году на Урале начало набирать обороты «Уральское республиканское движение», добивающееся создания Уральской республики на территории нынешней Свердловской и (в будущем) прилегающих областей Уральского региона. В 2014 году Депутат горсобрания Ивангорода направил президенту Эстонии письмо, в котором просит присоединить город к Эстонии, сославшись на коллективное обращение жителей. Причина – «абсолютное безразличие республиканских властей к проблемам местного населения». Тлеющим очагом остается Чечня, на территории которой много желающих (в том числе и ИГИЛ) хотят создать исламское государство. На Дальнем Востоке и Сибири китайцы взяли в долгосрочную аренду на 49 лет 115 тыс. га земли, процветает нелегальная миграция и с каждым годом демографический перекос в сторону китайского населения все больше усугубляет ситуацию для России.

В некоторых регионах причиной таких тенденций является национальный фактор: Дагестан, Чечня, Ингушетия, Татарстан, Башкортостан и Тува. Для других — движущей силой являются богатые залежи полезных ископаемых: Коми, Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Таймырский (Долгано-Ненецкий). Еще для некоторых причиной могут быть внешние воздействия: Калининградская, Амурская и Сахалинская области, Приморский и Хабаровский край, Курильские острова.

Остановимся подробнее на некоторых из вышеперечисленных регионов.

Новая/старая Кубанская Народная Республика

В ноябре этого года «Комитет освобождения Кубани» провозгласил создание суверенного государства Кубанская Народная Республика. Стратегическими задачами определили получение независимости от «путинского режима», становление КуНР как независимого субъекта международных отношений, установление добрососедских и равноправных отношений с Украиной, с которой КуНР связывают исторические, культурные и ментальные связи. Определено, что республика отныне будет проводить самостоятельную внешнюю политику и экономические отношения. Также решено провести местные выборы, по завершения которых управление республикой будет осуществляться «Комитетом освобождения Кубани».

«Мы, вольные казаки Кубани, насильно переселенные еще в конце XVIII века Екатериной II, восстанавливаем историческую справедливость и возвращаем себе владение землей, по праву нам принадлежащей. Власть Российской Федерации планомерно ведет государство к краху своим тоталитарным «путинским» режимом, запрещая писать, говорить и даже думать о свободе. Мы же, вольные казаки, потомки свободных черноморцев стремимся исправить сложившийся беспорядок», – говориться в Акте о провозглашении КуНР.

Действительно, корни сепаратизма на Кубани уходят в ХХ-й век, в среду националистических групп казаков «Донского союза националистов». Позже, в период Гражданской войны в России среди прочих существовало независимое «Всевеликое войско Донское» во главе с атаманом Петром Красновым, выступающего за создание государства «Юго-Восточный союз». Многие казачьи организации составляли оппозицию большевикам, что привело в итоге к массовым репрессиям населения Кубани и Дона. Теперь идеи независимости региона приобрели новый смысл. Толчком к этому стал «Марш за федерализацию Кубани», проведенный российской активисткой Дарьей Полюдовой в 2014 году. Тогда, в связи с захватом Крыма на российских телеканалах стали говорить о необходимости «федерализации» украинского государства и «особом статусе» Донецкой и Луганской областей Украины.

Многие активисты задались вопросом: почему российские власти поддерживают федерализацию Украины, но не поддерживают настоящую федерализацию собственной страны? В одном из интервью, кубанский политолог, незаконно преследуемый спецслужбами и вынужденный покинуть Россию, Михаил Савва, так отозвался о деле «Марша за федерализацию Кубани»: «Делом против Дарьи Полюдовой управление ФСБ по Краснодарскому краю привлекло огромное внимание к теме сепаратизма и заставило людей, недовольных нарушением прав и свобод в России, задуматься — насколько привлекательным для них может оказаться сепаратизм?». Возможно, если в дальнейшем федеральная власть не поменяет стратегию и стиль управления, Российская Империя в очередной раз окажется на краю пропасти. Вероятно, тогда дело пойдёт уже дальше шуточных маршей и мыслепреступлений, о которых говорит Михаил Савва, тем более, исторический фундамент у кубанского сепаратизма уже имеется, так как ранее, в 1918 году Кубанская Народная Республика вместе с УНР боролась против большевиков.

Казань брал?

В последнее время Татарстан не сходит из полос региональных СМИ в связи с активизацией местных организаций, выступающих за укрепление республиканской автономии. Самой крупной из них является Всетатарский общественный центр (ВТОЦ), который борется за национальное возрождение татарского народа, повышение политического статуса республики как формы национальной государственности татар и создания в местах компактного проживания татар за пределами Татарстана национально-культурных автономий. Результатом стало возбуждение СК РФ уголовного дела по статье ст. 282 УК РФ против ВТОЦ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) однако старейшая татарская общественная организация приобретает все больше последователей. Сепаратистские тенденции в массовом сознании татар подкрепляются историческими аспектами: все помнят о взятии Казани русскими войсками Ивана Грозного в 1552 году, сопровождавшемся жесткостями в отношении местного населения. В республике регулярно отмечается день памяти взятия Казани, не забывая о зверствах русских по отношению к татарам во время и после взятия города.

Ситуация в Башкорстане во многом схожа. Здесь популярна молодежная организация «Кук буре» (Небесный волк), которая была создана в 2007 году по инициативе молодого сотрудника башкирской Академии наук Азата Сальманова. Идеологическая платформа организации – либеральный национализм. Башкиры идентифицируют себя как сформировавшуюся нацию, имеющую право на самоопределение, вплоть до выхода из состава РФ. Целью провозглашается достижение суверенитета Башкортостана и возрождение башкирского народа. Пользуется негласной поддержкой руководства республики, отвергающего требования республиканского ФСБ о запрещении «Кук буре».

Крым ваш – Сибирь и Дальний Восток наш!

Среди «русских» регионов наибольшее распространение получили сепаратистские настроения в Сибири. В 1998 году под руководством Михаила Кулехова образована Освободительная армия Сибири (ОАС), позднее переименованная в Областническую альтернативу Сибири (ОАС). В 2006 году зародилось движение «Сибирская вольгота», декларируемая цель которого — кодификация сибирских диалектов, 22 октября 2011 году в рамках общероссийской акции «Хватит кормить Кавказ!» в Новосибирске прошла акция «Хватит кормить Москву!». Юрий Крупнов, руководитель Института демографии, миграции и регионального развития, в прошлом помощник Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе говорил: Это — «Что касается Сибири и Дальнего Востока, то ситуация прямо противоположная. …

Если в ближайшее время не будет решительной восточной политики у России, то мы просто потеряем страну за Уралом. Неважно, через 5 или через 10 лет или через 30. Мы просто потеряем Сибирь и Дальний Восток». Здесь поддержка осуществляется не только нижними и средними слоями населения, сепаратистские настроения имеются среди высокостатусных групп: бизнесменов, чиновников, особенно, муниципального уровня и интеллигенции. Неясно, насколько решительно против сепаратистских настроений в Сибири борются российские спецслужбы. Так, на одном из сайтов, посвященных сепаратизму в Сибири была высказана небезынтересная мысль: «представители спецслужб в Сибири, в отличие от европейской России, относятся к идеям сепаратизма относительно лояльно. Сами идеологи сепаратистских течений объясняют этот феномен достаточно прозаично: вероятность распада России, в самом деле, существует, и без вооруженных конфликтов этот распад не обойдется. Представители спецслужб же, будучи местными жителями, наравне с прочими обывателями отнюдь не заинтересованы в том, чтобы их в один прекрасный день развешали на заборах.

Хотя Дальний Восток и Калиниград находятся в прямом смысле этого слова на противоположных концах страны, автономистские и сепаратистские процессы и проявления в них имеют много общего. В основе своей они порождаются экономической ориентацией этих регионов на связи с близлежащими государствами. В случае с Дальним Востоком – мощным является демографический фактор, который влияет на экономику региона. Это наименее заселенный регион РФ: с 1991 по 2010 год население уменьшилось на 22%. Сейчас на территории более 6 млн. кв.км (36% площади РФ), проживают 6,3 млн. человек, то есть на каждого жителя приходится по 1 кв. км. Для сравнения: в среднем в РФ на 1 кв.км приходится 8,5 человек. Остановить депопуляцию должны были территории опережающего развития (ТОР) и «бесплатный гектар» (согласно которому каждый россиянин, приехавший поднимать народное хозяйство на Дальнем Востоке получает бесплатно один гектар земли). Однако результатов, данные решения не принесли. С другой стороны, по неофициальной статистике во всем Зауралье, включая и Сибирь, и Дальний Восток, проживают 250 тыс. китайцев. Если в приграничных субъектах РФ живет в общей сложности около 6 млн. человек, то у соседнего Китая в трех приграничных провинциях – около 100 млн. человек.

И на Дальнем Востоке и в Калининграде население экономически и в бытовом отношении связано с окружающими государствами намного сильнее, чем с «материковой» Россией. И Дальний Восток, и Калиниградская область представляют собой самодостаточные регионы, способные существовать и развиваться вне пребывания в составе РФ. И там, и там элиты и население недовольны политикой центра, не учитывающего интересы и специфику регионов. У 25% населения Калининградской области есть Шенгенская мультивиза, у 60% — загранпаспорта. Таких показателей нет ни в одном регионе России, где 80% населения вообще не выезжало за границу. Москва не смогла выработать эффективную альтернативу усиливающейся экономической и культурной ориентации Дальнего Востока и Калиниградского анклава на связи с соседними государствами.

Весь этот комплекс проблем, порождённый неспособностью федеральных и региональных властей обеспечить достойный уровень жизни всех россиян, умноженный на экономический кризис, может вылиться в очередную катастрофу для всей России. И хотя региональные политические элиты плотно встроены во властную вертикаль, уже на следующих выборах некоторые могут взять на вооружение расширение прав российских регионов.

Андрей Латынин, специально для «Гуляй Поля»