Начнется ли третья мировая в 2018 году?

Бушующий мир, чего ожидать от конфликтов в Украине, Сирии и возможной войны с КНДР.

Мир вновь близок к глобальной войне, действительно ли она начнётся в 2018 году, и оценил перспективы войн в Украине и в Сирии.

В нескольких странах мира продолжаются кровавые конфликты, более того — на горизонте вырисовываются новые войны. Корреспондент Newsweek Джон Халтивангер обратился к экспертам, которые рассказали о том, будет ли война между США и Северной Кореей и к чему это может привести, а также пришли к выводу, что в Украине и Сирии в 2018 году мир не наступит. Даниил Непочатов сделал перевод статьи для «Фокуса».

Украина

Конфликт в Украине между правительственными силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами на Донбассе начался в 2014 году, вскоре после того, как РФ аннексировала Крым. В результате войны погибло минимум 10 тыс. человек, из которых 2,5 тыс. — гражданские лица. Приблизительно 1,6 млн украинцев стали вынужденными переселенцами. Протяжённость линии фронта в Украине составляет 450 км, что ставит Донбасс на третье место в рейтинге самых заминированных регионов мира. За девять месяцев 2017 года на минах подорвалось 103 гражданских.

Поскольку мировое внимание сосредоточено на росте популизма на Западе, войне в Сирии и ядерной программе Северной Кореи, внимание к украинской войне падает, но она никуда не делась. «Конфликт в активной фазе, — говорит Джон Хёрбст, бывший посол США в Украине, а теперь директор Евразийского центра им. Дину Патрисиу при Атлантическом совете. — С апреля 2014 года не было ни одного дня, прошедшего без боёв».

Несмотря на заявление президента России Владимира Путина о том, что в Украине нет российских войск, Хёрбст говорит о нескольких тысячах солдат РФ, воюющих на стороне донбасских сепаратистов. «Этот конфликт никоим образом не означает, что люди на востоке страны в массе своей недовольны нынешним украинским правительством, — уверен он. — Это самая настоящая война России против Украины».

По словам бывшего американского посла, конфликт в Украине зашёл в тупик, поскольку Кремль недооценил силы украинской армии, а развязывать полномасштабную войну Москва не готова. Дипломат также считает, что шансы на завершение конфликта в 2018 году очень малы. «Эта война будет продолжаться много лет, возможно, десятилетие или два, — говорит Хёрбст. — Время окончания конфликта очень сильно зависит от Украины. Экономические санкции Запада против России уже нанесли ей урон, и потерь для неё будет ещё больше. Если Путина переизберут на президентских выборах 2018 года, мировое сообщество начнёт давить на него с новой силой, чтобы он остановил конфликт на Донбассе».

Экс-посол также считает, что большинство украинских граждан понимает, что Москва пытается оторвать куски от их страны, так как считает их своими бывшими территориями. При этом России не удалось получить широкой поддержки среди украинцев. «Это война между Крёмлем и народом Украины, — говорит Хёрбст. — Это даёт Украине больше выносливости».

Сирия

Разрушительный кровавый конфликт в Сирии бушует шесть лет. С момента начала войны в 2011 году погибло более 400 тыс. человек, 5,5 млн, по данным ООН, получили статус беженцев. Часто говорят, что происходящее в Сирии — это гражданская война, поскольку она началась с борьбы верных президенту страны Башару Асаду войск с антиправительственными повстанцами. Но очень быстро конфликт перерос в грязную бойню с участием нескольких конкурирующих сил, включая группу джихадистов. Кроме того, Асада обвиняют в совершении преступлений против своего народа.

Хаос в Сирии стал идеальной почвой для формирования на её территории исламистской боевой группы, которой удалось захватить большую часть сирийских земель, а также территории соседнего Ирака. Хотя ИГИЛ во многом и потерпел поражение, радикальные исламисты по-прежнему остаются проблемой для Сирии и Ирака.

Старший специалист по вопросам разведки в Институте изучения войны Дженнифер Кафарелла считает, что в 2018 году война в Сирии не закончится. «ИГИЛ всё ещё способен воевать, Аль-Каида имеет армию на западе Сирии и планирует захватить восточную часть страны, — объясняет Кафарелла. — Режим Асада полностью зависит от России и предоставленных Ираном шиитских ополченцев для проведения как наступательных, так и оборонительных операций. При этом Асад всё ещё надеется восстановить полный контроль над Сирией».

Серьёзной проблемой является и тот факт, что главная цель оппозиционных сил, поддерживаемых Западом, и правительственных сил Асада, поддерживаемых Россией, — не победить ИГИЛ, а не допустить друг друга к власти. «Асад никогда не демонстрировал готовности вести диалог с оппозицией на компромиссных условиях. Вместо того чтобы сильнее давить на Асада, США смирились с тем, что Россия и Иран начали ему помогать», — говорит Кафарелла.

Северная Корея

США и Северная Корея враждуют уже более полувека, но пик вражды пришёлся на 2017 год, когда режим Ким Чен Ына стал работать над увеличением дальности полёта баллистических ракет, стремясь достичь границ США. В конце ноября 2017 года Северная Корея провела испытание своей самой мощной ракеты. Она достигла высоты 2800 миль, что почти в десять раз превышает высоту орбиты, на которой вращается Международная космическая станция, летела 50 минут, после чего упала в Японское море. Примерно за два месяца до этого Северная Корея провела шестое ядерное испытание и с тех пор угрожает всему миру устроить седьмой ядерный взрыв уже над Тихим океаном.

После этих испытаний Вашингтон ужесточил санкции против Пхеньяна, даже Китай начал давить на КНДР, хоть и является его главным торговым партнёром. Но Ким Чен Ын упрямится, не желая отказываться от ядерных амбиций, объясняя это тем, что такое оружие ему необходимо «для отражения агрессии американских империалистов».

Весь мир теперь обеспокоен тем, что США и КНДР находятся на пороге войны. «Самое худшее, что может случиться, — это война с драматическими последствия для всего мира», — заявляет Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Однако многие эксперты дают куда более оптимистичные прогнозы. «Война между США и КНДР в 2018 году маловероятна», — говорит профессор корейских студий Колумбийского университета Чарльз Армстронг. Он считает, что в новом году Трампу придётся сесть за стол переговоров с Ыном, ведь другого способа избежать конфронтации нет. «Основная цель Северной Кореи — показать всему миру, что она способна поразить США ядерной ракетой, — поясняет Армстронг. — Возможно, последнее ядерное испытание удовлетворило северокорейского правителя, доказав всеми миру, что с ним придётся считаться, и теперь он займётся внутренними проблемами — экономическим развитием страны. В то же время принято считать, что Северная Корея обладает от 25 до 60 единиц ядерного оружия, но никому неизвестно, могут ли они на самом деле достичь Америки».

Объединённый комитет начальников штабов США в ноябре заявил, что для полного уничтожения ядерного арсенала Северной Кореи потребуется наземное вторжение, которое, вероятно, произойдёт в контексте полномасштабной войны. Многие эксперты предупреждают, что такая война может привести к миллионам жертв. В недавнем отчёте исследовательской службы Конгресса США говорится о том, что даже без использования ядерного оружия в первые дни войны погибнет 300 тыс. человек.

Джон Халтивангер, «Newsweek»