Обмен пленными под угрозой срыва

Вице-спикер советует депутатам повременить с голосованием за закон о реинтеграции Донбасса.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала депутатов отложить рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса, так как его принятие может сорвать обмен пленными. Об этом она заявила с трибуны парламента, передает «Фокус».

По словам Геращенко, обмен пленными — очень чувствительный вопрос, и не нужно его усложнять дальше.

«Есть ли у нас шанс, что это будет сорвано. Шанс очень большой, хочу вам честно об этом сказать. Мы думали, что все произойдет намного быстрее, чем Новый год и Рождество, и все для этого сделали. Может быть такое, что другая сторона во всех грехах обвинит Украину. Так же, как с СЦКК, когда стало очевидно, что Российская Федерация выводит своих кадровых военных из СЦКК для того, чтобы там обострить ситуацию, чтобы подталкивать Киев с так называемыми республиками, хотя это никакие не республики», – сказала она.

Ранее Геращенко сообщила, о необходимости корректировки списков, а так же о том, что представители ОРДЛО на переговорах 18 декабря предъявили Киеву дополнительные списки пленных на обмен.

«Фокус»