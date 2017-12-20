Попадет ли Улюкаев под амнистию?

«Главное — отвлечь внимание» — о возможной амнистии.

Идея большой амнистии к президентским выборам нашла широкую поддержку в коридорах российской власти. В Госдуме готовы оперативно рассмотреть соответствующий законопроект. С инициативой проведения масштабной амнистии к Владимиру Путину обратились правозащитники. Все это произошло на фоне жесткого приговора Алексею Улюкаеву. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что эти два события, безусловно, связаны. Но шансы бывшего министра быстро выйти на свободу минимальны.

Со стороны может показаться, что очередную амнистию придумали специально под Алексея Улюкаева — о ее возможном проведении заговорили практически в день приговора бывшему министру. Собственно, никакой амнистии-то пока нет, президенту лишь предложили провести ее к выборам — он обещал подумать, и больше ничего. Хотя, скорее всего, это было не импровизацией, а спланированным действием — уж больно активно тему подхватили: Госдума, правозащитники и эксперты уже готовят предложения.

Связь с делом Улюкаева, безусловно, прямая. Однако это не значит, что бывший министр имеет даже теоретические шансы выйти на свободу до истечения срока приговора. С высокой долей вероятности, все это вбросили, чтобы компенсировать негативный информационный фон с целью смягчить последствия. Впервые в России наказали министра, причем сурово. Это не добавляет положительных эмоций под Новый год, даже несмотря на правильные акценты со стороны федеральных СМИ. Тем более, в самом тексте приговора, скажем так, есть к чему придраться.

А российская власть всегда поступает по справедливости – она дает надежду. Не все у нас плохо. Экс-министр уже в марте может выйти на свободу. Пресса все это подхватывает и тиражирует: действительно, вдруг на самом деле ничего страшного не случится — всего-то несколько месяцев в СИЗО.

Эксперты на полном серьезе рассуждают, какие статьи подпадают под амнистию, а какие – нет, чем дополнить и так далее. И вот о деле Улюкаева пусть временно, но не вспоминают. Здесь главное — отвлечь внимание, создать правильный информационный повод.

Что касается лично Алексея Улюкаева, то он лишь участник событий. Его судьба зависит не от амнистии, а, скорее, от него самого — как себя поведет, не решится ли заняться политикой или, еще хуже, разоблачениями своих противников. Но могут, в принципе, и отпустить – войти в положение, исходя, например, из состояния здоровья или политической целесообразности.

Тем не менее, с бывшим министром или нет, амнистия для России — вещь не то что нужная, а необходимая. Не секрет, что в местах лишения свободы находятся немало невиновных. И если хотя бы один из таковых выйдет на свободу – это само по себе большое достижение. А чтобы эффект от амнистии был более масштабным, желательно отпустить на волю и известных людей тоже. И в этой категории, кроме Улюкаева, также немало фигурантов. Вот, например, известный режиссер Кирилл Серебренников или другой бывший — губернатор Никита Белых.

А в целом было бы хорошо войти в новый политический цикл без неоднозначных приговоров. Начать, так сказать, с чистого листа.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»