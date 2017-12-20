Чистка рядов после Плотницкого

Предновогодняя зачистка: кто пришел на место списанных министров Плотницкого. 18 декабря в «ЛНР» ознаменовалось целым рядом громких отставок ключевых «министров», близких к сбежавшему «главе» Игорю Плотницкому.

После спешного побега из недореспублики ее «главы» Игоря Плотницкого, которого в народе называли «Колываном», чистки его авгиевых конюшен были вполне прогнозируемы и не заставили себя долго ждать, пишет Иван Жеведь на страницах «Деловой Столицы».

Логично, что первыми под раздачу попали непосредственные организаторы травли «министра МВД «ЛНР» Игоря Корнета — «директор гостелевидения «ЛНР» Анастасия Шуркаева, «глава администрации» Плотницкого Ирина Тейцман и «начальник службы правительственной безопасности» Евгений Селиверстов. Шуркаева была обвинена в «сотрудничестве с украинскими спецслужбами», а Тейцман и Селиверстов — в причастности к инсценировке переворота в «ЛНР» в сентябре 2016 г., а также в убийстве «главы Совета министров «ЛНР» Геннадия Цыпкалова. Отметим, что всем троим удалось сбежать, а на их должности пришли знакомые Пасечнику люди.

Так, новым «руководителем администрации главы «ЛНР» стала Ольга Бас. В довоенное время она тяжело трудилась в прокуратуре Ленинского района Луганска, в Луганском областном управлении юстиции. С 1995 по 2002 гг. работала судьей Ленинского районного суда Луганска. С 2002-го — судьей уголовной палаты Апелляционного суда Луганской области. После оккупации Луганска в 2014 г. переметнулась в «МГБ «ЛНР» и курировала «судебное» направление.

Директором «ГТРК «ЛНР» стал близкий к Пасечнику Сергей Колесников. До 2014 г. Колесников возглавлял редакцию информационных программ телеканала «ЛОТ». После ухода здравого смысла из Луганска, он стал заместителем председателя по творческо-производственным вопросам «ГТРК «ЛНР». Но после очередного скандала Колесников и часть коллектива уволились и перебрались под крылышко к Корнету в «МВД «ЛНР». Колесников стал руководителем так называемого милицейского «Центра по взаимодействию с общественностью» и на этой должности отметился созданием нужного информационного фона для Корнета во время его противостояния с Плотницким, за что и заслужил повышение.

Следующим своего кресла лишился «и. о. прокурора» Виталий Подобрый. Он возглавил «ведомство» совсем недавно — в октябре, сменив Заура Исмаилова. Подобрый считался «человеком Плотницкого» и сыграл активную роль в войне Плотницкого с Корнетом. И проиграл. В итоге 13 декабря новым «прокурором «ЛНР» стал его бывший «первый заместитель» Сергей Горенко. Горенко известен тем, что буквально в последний момент успел переметнуться на сторону «путчистов», выступив против произвола Подоброго.

Прогнозируемо лишились лакомых должностей и представитель «главы республики» по работе с «Народным советом» Максим Гущин, а также «министр юстиции» Сергей Козьяков, активно выступавшие на стороне Плотницкого. Именно Козьяков через подконтрольные ему суды пытался уволить «министра МВД «ЛНР»».

А 18 декабря вообще стало «черным понедельником» для так называемого «Совета министром «ЛНР». Пасечник дал развернутое интервью известному российскому пропагандистскому каналу «Россия 24» (Плотницкий такой чести не был удостоен), где анонсировал громкие отставки.

«Безусловно, я бы хотел видеть в рядах руководителей республики людей, преданных ее интересам, – раз. Людей, которые не подвержены каким-то элементам коррупции и работают на государство, – это два. Людей, которые идейны, – это три», – сказал он и отметил, что «руководство республики, безусловно, будет меняться».

За этим последовало сразу пять «министерских» отставок. Наряду с «министром юстиции» Козьяковым, своих кресел лишились «министр связи и массовых коммуникаций» Михаил Сурженко, «министр Совета министров «ЛНР» Наталья Хоршева, «министр здравоохранения» Ольга Василенко и, что примечательно, «министр сельского хозяйства и продовольствия» Руслан Сороковенко.

Суржено и Хоршева были близки к Плотницкому и участвовали в его кампании против Корнета, а Ольга Василенко возглавила «министерство здравоохранения» 20 ноября, за день до начала путча и, по сути, была последним назначением Плотницкого. И если их отставки являются логическими в контексте чистки «министерств» от людей Игоря Венедиктовича, то отставка «министра сельского хозяйства и продовольствия» Руслана Сороковенко выглядит довольно любопытным фактом. Примечательно, что еще в бытность Плотницкого, в сентябре, появилась информация о возможном аресте Сороковенко, а затем в разгар противостояния между «Колываном» и Корнетом появилось видеообращение, в котором Сороковенко фактически обвинил «главу «ЛНР» в фальсификации «госпереворота». Именно основываясь на показаниях Сороковенко, начались «чистки» против упомянутых выше Тейцман и Селиверстова. И вот вместо «благодарности» от новой власти Сороковенко лишился должности. Как говорится, предателей не любят нигде.

Кто заполнит вакансии

Здесь всплыли достаточно неожиданные фигуры. Так, «первым заместителем», а по совместительству и «и. о. министра юстиции «ЛНР» с 13 декабря 2017 г. стал уже вышеупомянутый Заур Исмаилов. Дело в том, что Исмаилов с 2014-го возглавлял «прокуратуру «ЛНР» и был лично преданным Плотницкому, а «прокуратура» — опорой «главы «ЛНР» в борьбе с конкурентами. Примечательно, что 21 октября, за месяц до переворота, Заур Исмаилов неожиданно подал в отставку.

Не исключено, что назначение Исмаилова продиктовано компромиссом между курирующим чиновничий аппарат «ЛНР» Владиславом Сурковым и куратором Пасечника, генералом ФСБ Беседой. А сам Исмаилов станет гарантом прекращения «репрессий» со стороны Пасечника против людей Плотницкого (Суркова). В подтверждение этой версии говорит тот факт, что Исмаилова назначили всего лишь «первым заместителем» и «исполняющим обязанности». Возможно, торг между Сурковым и фээсбешниками продолжится. Тем не менее назначение Исмаилова, который является одним из фигурантов дела о «фальсификации государственного переворота» в 2016 г., очередной раз показывает фарс и искусственность квазигосударства «ЛНР».

Исполняющим обязанности «министра связи и массовых коммуникаций «ЛНР» Пасечник назначил Олега Фетисова.

45-летний Олег Фетисов — давний подручный Родиона Мирошника. До назначения занимал должность «зампредседателя ГТРК «ЛНР»» по производственно-техническим вопросам. Это назначение свидетельствует об укреплении позиций бывшего пресс-секретаря Януковича Родиона Мирошника, которого называют крестником экс-хозяина Луганщины Александра Ефремова.

Напомним, Мирошник был советником Плотницкого по внутренним вопросам и был вытеснен с теплого места благодаря интригам Тейцман. И видимо, именно Мирошник теперь будет курировать всю пропаганду в «ЛНР».

«Исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия «ЛНР» стал фермер из Беловодского района (подконтрольная Украине территория) Юрий Пронько.

Послужной список этого видного деятеля Партии регионов достаточно обширный: заслуженный работник сельского хозяйства Украины, награжден Почетной грамотой Кабинета Министров, депутат Луганского областного совета. С июня 2012 по март 2014 гг. возглавлял Беловодскую райгосадминистрацию. Организатор «референдума» в 2014 г. После чего попал в черный список и оказался в розыске СБУ.

«Исполняющим обязанности министра Совета министров «ЛНР» назначен Евгений Реус.

С 2007 г. этот персонаж усердно трудился на должности судьи Апелляционного суда Луганской области. В 2014-м изменил присяге и стал сотрудником «министерства юстиции «Луганской народной республики». Лишен звания судьи в марте 2017 г. Является креатурой «руководителя администрации главы «ЛНР» Ольги Бас, с которой работал в судебной палате по рассмотрению уголовных дел.

«Исполняющим обязанности министра здравоохранения» стал Павел Ляскевич, бессменный главный врач Луганской городской поликлиники №11.

По назначениям можно сделать выводы об усилении позиций Мирошника, который смог пролоббировать назначение «министром связи и массовых коммуникаций «ЛНР» своего бывшего подчиненного Олега Фетисова и «министром сельского хозяйства и продовольствия» «ЛНР» своего коллегу из Партии регионов.

Также можно отметить появление в «ЛНР» клана судей-предателей, куда можно отнести «руководителя администрации главы «ЛНР» Ольгу Бас и «министра Совета министров «ЛНР» Евгения Реуса.

Продолжение следует…

Иван Жеведь, «Деловая Столица»