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Гуманитарная аура

В мире стоит очень остро вопрос профессионализма

Владислав Гирман, «Деловая Столица»
20 декабря 2017

Королевский эпикфейл. Почему русским не стоит смеяться над протекающим британским авианосцем.

Вопрос профессионализма обычного работяги не имеет ярко выраженных географических и культурных ограничений, пишет Владислав Гирман на страницах издания «Деловая Столица».

7 декабря в Великобритании на воду было спущено монструозное плавучее сооружение — авианосец Королевского военно-морского флота Queen Elisabeth. Не прошло и двух недель, как корабль стоимостью 3,1 млрд фунтов стерлингов ($4,15 млрд) дал течь.

Но прежде нужно объяснить заголовок: цель текста не в том, чтобы высмеять британцев, памятуя о феерическом (дым закрывал само солнце!) шествии «Адмирала Кузнецова» к сакральным сирийским берегам осенью прошлого года. Цель материала — обратить внимание на общие беды для новаций посредством здорового цинизма. Потому как абсолютно неважно, голосуешь ли ты за тори, которые выводят страну из ЕС, либо за бессменного лидера-юмориста, на чьи слова почтенная фрау закатывает глаза, но различным вариациям «абияк» все нации покорны.

Так вот. Вернемся к кораблю Ее Величества длиной 284 м и водоизмещением около 70 тыс. т. Как пишет The Sun, проблемы с уплотнением гребного вала привели к тому, что на борт каждый час поступает порядка 200 л морской воды. Насосы справляются, и корабль может оставаться на воде ради испытаний в Портсмуте. «Проблема с уплотнением вала была обнаружена во время испытания авианосца Queen Elisabeth. Неисправность будет устранена в ходе ремонта, но пока корабль находится рядом с Портсмутом. Протечка не мешает кораблю держаться на воде, и программа морских испытаний будет завершена без изменений», — цитирует The Guardian сообщение Королевского военно-морского флота.

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Но авианосцу все же придется вернуться в сухой док для ликвидации течи, что обойдется короне в миллионы фунтов. Военное руководство уже озаботилось судьбой его «систершипа» — Prince of Wales. Проводится расследование, дабы не допустить аналогичных проблем и на нем.

Сам авианосец полон символизма. Это крупнейший боевой корабль за всю историю Великобритании, который, как сказала во время спуска на воду Елизавета II, «будет в течение многих лет и десятилетий представлять мощь нашей страны на мировой арене». Он назван в честь ее знаменитой тезки, при которой была разбита Великая Армада. Сама Елизавета II в роли «крестной матери» 4 июля 2014 г. разбила о борт корабля, построенного в шотландском городе Росайт бутылку не шампанского, а шотландского виски Bowmore.

Также можно провести параллель между авианосцем Queen Elisabeth и изменениями в королевской семье, наблюдаемыми в последние годы. Корабль является пиком развития военно-морских технологий в стране, именно на них некогда построившей империю. И пусть Британия уже давно ею не является, флот в некотором смысле остается «лицом монархии». Особенно если учесть, что модернизации подвергается и первый, и вторая.

Представительница Виндзорской династии на троне Соединенного Королевства свято блюдет традиции в жизни и протоколе. Но вот ее внуки… Какая досада. В монарший дом все-таки прорвались современные веяния. Уильям и Кейт Миддлтон не разочаровали, а вот Гарри женится 19 мая на девице, которая, как писали СМИ, мягко говоря королеве и родне не очень-то понравилась. По крайней мере поначалу. Во-вторых, сын принца Уэльского и Меган Маркл позволяют себе привселюдно демонстрировать привязанность, в то время как Елизавета II и принц Филипп табуировали для себя такое поведение уже давно. В-третьих, даже датой свадьбы выбрали субботу, хотя принято сочетаться узами брака в будние дни и не в мае. Как его брат — 29 апреля. Еще королева Виктория, архитектор протокола и поборник традиций, запрещала своим детям вступать в брак в мае, поскольку была суеверной и верила в фразу Marry in May, and rue the day (что-то вроде: не женись в мае — семь лет будешь маяться). В связи с этим многие пары XIX в. и после старались обручиться до конца апреля, чтобы не нарушить заветы королевы.

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В общем, королевский дом «дал течь», как и авианосец, обещая в одном случае «ремонт», а во втором — просто ремонт. С другой стороны, каково бы ни было сопротивление новшествам, без них нет движения вперед. А что касается поломок Queen Elisabeth, то это неизбежно для новейших вооружений, да и новаций в целом, особенно технически сложных.

Здесь можно вспомнить, как пришлось поморочиться американцам с самым современным на сегодняшний день эсминцем-«невидимкой» Zumwalt. 19 сентября 2016 г. корабль стоимостью $3,8 млрд тоже дал течь уже после заводских испытаний и госприемки — причем по тем же причинам, что и британский авианосец. ВМС США пытались отмолчаться, но в итоге неохотно пробурчали: «инженерный инцидент». «Экипаж выявил неисправность после обнаружения протечки забортной воды в приводе подачи смазки во вспомогательную систему одного из валов корабля», — заявили во флотской пресс-службе.

Эсминец с поникшими артиллерийскими установками пошел в док «лечиться». Или, например, буквально перед инцидентом с Zumwalt — 13 сентября — боевой корабль прибрежной зоны Montgomery из-за протечки и поломки газовой турбины остановился в Панамском канале.

Смеяться тут на самом деле не над чем. И Queen Elisabeth, и Zumwalt предстоит вылечить еще не одну детскую болезнь. Хотя, безусловно, подтрунивание зависит от субъективной ангажированности. То есть, да, россиянин посмеется над эпикфейлом корабля Ее Величества, а немец, к примеру, посочувствует или даже предложит помощь.

А выводы из этой истории проистекают следующие. Вопрос профессионализма непосредственного исполнителя (обычного работяги) стоит очень остро. Он не имеет ярко выраженных географических и культурных ограничений. Любые ошибки — способ набраться опыта ради будущих достижений. Британский авианосец-гигант в любом случае остается частью эволюции военно-морских сил государства. После починки, а может, и цикла ремонтных работ Великобритания сможет с полным основанием намекать на возрождение в статусе морской владычицы, поскольку создала нечто новое.

При этом та же Россия, грозящая миру «Искандерами» или флотом, достает из загашника элементы былой военной мощи, добавляет пару-тройку изменений, новый ярлык, и вуаля — новое пугало. Таковым, к примеру, в свое время выставлялся 32-летний авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Однако затем был и столб дыма, насмешивший даже чопорных британцев, и помощь буксиров. «Отстрелявшись» в Сирии, где были потеряны два самолета, в феврале крейсер вернулся домой и ушел на капремонт. Запланирована замена котлов главной энергетической установки, а также модернизация радиолокационного и радиоэлектронного вооружения, авиационного навигационного комплекса. Неизвестно, выйдет ли он в море после ремонта, учитывая, что в октябре сообщалось о сокращении финансирования работ — жалкие $800 млн, или будет дымить дальше, или же максимум осилит роль бона. Амбиции, конечно, есть, но ресурсов-то нет. Российский ВПК натужно скрипит. А в перспективе дальнейшее отставание от Запада, который после работы над ошибками продолжит развивать новые технологии.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»

Tags: авианосец адмирал Кузнецов, Великобритания, образование, пуски ракет, ракета-носитель, ракетостроение, Россия, спутник

© Гуляй Поле

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