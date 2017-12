В мире стоит очень остро вопрос профессионализма

Королевский эпикфейл. Почему русским не стоит смеяться над протекающим британским авианосцем.

Вопрос профессионализма обычного работяги не имеет ярко выраженных географических и культурных ограничений, пишет Владислав Гирман на страницах издания «Деловая Столица».

7 декабря в Великобритании на воду было спущено монструозное плавучее сооружение — авианосец Королевского военно-морского флота Queen Elisabeth. Не прошло и двух недель, как корабль стоимостью 3,1 млрд фунтов стерлингов ($4,15 млрд) дал течь.

Но прежде нужно объяснить заголовок: цель текста не в том, чтобы высмеять британцев, памятуя о феерическом (дым закрывал само солнце!) шествии «Адмирала Кузнецова» к сакральным сирийским берегам осенью прошлого года. Цель материала — обратить внимание на общие беды для новаций посредством здорового цинизма. Потому как абсолютно неважно, голосуешь ли ты за тори, которые выводят страну из ЕС, либо за бессменного лидера-юмориста, на чьи слова почтенная фрау закатывает глаза, но различным вариациям «абияк» все нации покорны.

Так вот. Вернемся к кораблю Ее Величества длиной 284 м и водоизмещением около 70 тыс. т. Как пишет The Sun, проблемы с уплотнением гребного вала привели к тому, что на борт каждый час поступает порядка 200 л морской воды. Насосы справляются, и корабль может оставаться на воде ради испытаний в Портсмуте. «Проблема с уплотнением вала была обнаружена во время испытания авианосца Queen Elisabeth. Неисправность будет устранена в ходе ремонта, но пока корабль находится рядом с Портсмутом. Протечка не мешает кораблю держаться на воде, и программа морских испытаний будет завершена без изменений», — цитирует The Guardian сообщение Королевского военно-морского флота.

Но авианосцу все же придется вернуться в сухой док для ликвидации течи, что обойдется короне в миллионы фунтов. Военное руководство уже озаботилось судьбой его «систершипа» — Prince of Wales. Проводится расследование, дабы не допустить аналогичных проблем и на нем.

Сам авианосец полон символизма. Это крупнейший боевой корабль за всю историю Великобритании, который, как сказала во время спуска на воду Елизавета II, «будет в течение многих лет и десятилетий представлять мощь нашей страны на мировой арене». Он назван в честь ее знаменитой тезки, при которой была разбита Великая Армада. Сама Елизавета II в роли «крестной матери» 4 июля 2014 г. разбила о борт корабля, построенного в шотландском городе Росайт бутылку не шампанского, а шотландского виски Bowmore.

Также можно провести параллель между авианосцем Queen Elisabeth и изменениями в королевской семье, наблюдаемыми в последние годы. Корабль является пиком развития военно-морских технологий в стране, именно на них некогда построившей империю. И пусть Британия уже давно ею не является, флот в некотором смысле остается «лицом монархии». Особенно если учесть, что модернизации подвергается и первый, и вторая.

Представительница Виндзорской династии на троне Соединенного Королевства свято блюдет традиции в жизни и протоколе. Но вот ее внуки… Какая досада. В монарший дом все-таки прорвались современные веяния. Уильям и Кейт Миддлтон не разочаровали, а вот Гарри женится 19 мая на девице, которая, как писали СМИ, мягко говоря королеве и родне не очень-то понравилась. По крайней мере поначалу. Во-вторых, сын принца Уэльского и Меган Маркл позволяют себе привселюдно демонстрировать привязанность, в то время как Елизавета II и принц Филипп табуировали для себя такое поведение уже давно. В-третьих, даже датой свадьбы выбрали субботу, хотя принято сочетаться узами брака в будние дни и не в мае. Как его брат — 29 апреля. Еще королева Виктория, архитектор протокола и поборник традиций, запрещала своим детям вступать в брак в мае, поскольку была суеверной и верила в фразу Marry in May, and rue the day (что-то вроде: не женись в мае — семь лет будешь маяться). В связи с этим многие пары XIX в. и после старались обручиться до конца апреля, чтобы не нарушить заветы королевы.

В общем, королевский дом «дал течь», как и авианосец, обещая в одном случае «ремонт», а во втором — просто ремонт. С другой стороны, каково бы ни было сопротивление новшествам, без них нет движения вперед. А что касается поломок Queen Elisabeth, то это неизбежно для новейших вооружений, да и новаций в целом, особенно технически сложных.

Здесь можно вспомнить, как пришлось поморочиться американцам с самым современным на сегодняшний день эсминцем-«невидимкой» Zumwalt. 19 сентября 2016 г. корабль стоимостью $3,8 млрд тоже дал течь уже после заводских испытаний и госприемки — причем по тем же причинам, что и британский авианосец. ВМС США пытались отмолчаться, но в итоге неохотно пробурчали: «инженерный инцидент». «Экипаж выявил неисправность после обнаружения протечки забортной воды в приводе подачи смазки во вспомогательную систему одного из валов корабля», — заявили во флотской пресс-службе.

Эсминец с поникшими артиллерийскими установками пошел в док «лечиться». Или, например, буквально перед инцидентом с Zumwalt — 13 сентября — боевой корабль прибрежной зоны Montgomery из-за протечки и поломки газовой турбины остановился в Панамском канале.

Смеяться тут на самом деле не над чем. И Queen Elisabeth, и Zumwalt предстоит вылечить еще не одну детскую болезнь. Хотя, безусловно, подтрунивание зависит от субъективной ангажированности. То есть, да, россиянин посмеется над эпикфейлом корабля Ее Величества, а немец, к примеру, посочувствует или даже предложит помощь.

А выводы из этой истории проистекают следующие. Вопрос профессионализма непосредственного исполнителя (обычного работяги) стоит очень остро. Он не имеет ярко выраженных географических и культурных ограничений. Любые ошибки — способ набраться опыта ради будущих достижений. Британский авианосец-гигант в любом случае остается частью эволюции военно-морских сил государства. После починки, а может, и цикла ремонтных работ Великобритания сможет с полным основанием намекать на возрождение в статусе морской владычицы, поскольку создала нечто новое.

При этом та же Россия, грозящая миру «Искандерами» или флотом, достает из загашника элементы былой военной мощи, добавляет пару-тройку изменений, новый ярлык, и вуаля — новое пугало. Таковым, к примеру, в свое время выставлялся 32-летний авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Однако затем был и столб дыма, насмешивший даже чопорных британцев, и помощь буксиров. «Отстрелявшись» в Сирии, где были потеряны два самолета, в феврале крейсер вернулся домой и ушел на капремонт. Запланирована замена котлов главной энергетической установки, а также модернизация радиолокационного и радиоэлектронного вооружения, авиационного навигационного комплекса. Неизвестно, выйдет ли он в море после ремонта, учитывая, что в октябре сообщалось о сокращении финансирования работ — жалкие $800 млн, или будет дымить дальше, или же максимум осилит роль бона. Амбиции, конечно, есть, но ресурсов-то нет. Российский ВПК натужно скрипит. А в перспективе дальнейшее отставание от Запада, который после работы над ошибками продолжит развивать новые технологии.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»