Спортсменам из России вместо национального флага на Олимпиаде предложили использовать георгиевские ленты.

Олимпийский чемпион, бобслеист, депутат Госдумы Российской Федерации Алексей Воевода предложил российским спортсменам, лишенным возможности выступать под национальным флагом на Играх в Пхенчхане, использовать георгиевский флаг и оранжево-черные цвета георгиевской ленты, сообщает «Левый Берег».

«А я бы георгиевский флаг сделал и украсил нашу сборную георгиевскими лентами. Почему нет?», – сказал Воевода во вторник журналистам.

Он полагает, что эти символы победы и мужества подняли бы дух российских олимпийцев, вынужденных выступать не как сборная РФ, а «олимпийцы из России».

Как сообщалось, 5 декабря МОК отстранил сборную России от Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане из-за допинга, позволив выступать российским спортсменам, которые не замешанные в употреблении допинга под нейтральным флагом. Это первое в истории отстранение от Олимпиады страны за допинг.

Позже МОК запретил исполнение национального гимна страны и участие российской делегации в церемонии открытия.

Согласно определенным МОК правилам экипировки россиян на Олимпиаде-2018 на куртках российской сборной вместо сокращения RUS напишут OAR – «олимпийский спортсмен из России».

В России георгиевская лента как символ Победы начала использоваться с 2005 года. С началом российской агрессии против Украины ее начали использовать сепаратисты и боевики. В 2014 году ее также использовали «самооборона Крыма» и пророссийские сепаратисты на Донбассе.

«Левый Берег»