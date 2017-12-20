Вернется ли Россия в ПАСЕ в январе?

Ситуация с возвращением РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы не определена, но она решится в январе.
Об этом в эфире «Громадского» сказал посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
«Ситуация очень динамична. Она меняется из недели в неделю. Будем ждать завершения новогодних праздников. Январь будет решающим. Ситуация зависла в воздухе и чаши весов могут склониться в сторону любой стороны», – подчеркнул посол.
Он отметил, что три недели назад РФ и ее адвокаты были уверены, что Россия вернется в ПАСЕ.
«Однако за последние три недели Украиной была проведена фундаментальная работа дипломатическими и парламентскими каналами для того, чтобы донести нашу логику, наши аргументы к нашим партнерам. Также очень весомым был тот факт, что на ситуацию вокруг участия России в ПАСЕ обратили внимание журналисты, эксперты и начали в публичном пространстве не соглашаться с этим сценарием возвращения и приводить аргументы против него», – заявил Кулеба.
Как сообщалось, Бюро ПАСЕ создало специальную группу, которая займется вопросом представления России в обоих уставных органах Совета Европы, то есть возвращение представителей РФ в состав ПАСЕ.
Сторонники снятия с РФ санкций предлагают принять это решение для «синхронизации представленности РФ в двух уставных органах Совета Европы». Вновь группа должна изучить такую возможность.
Сначала предлагалось, что вновь группа должна подготовить «предложения» по синхронизации органов, то есть проект решения, который будет вынесен на голосование в ПАСЕ.
По итогам дискуссии Бюро ассамблеи решило, что результатом работы нового органа должно стать «видение», то есть отчет, который не является проектом документа и не может быть напрямую вынесен на голосование ассамблеи.
«Гуляй Поле»