Вернется ли Россия в ПАСЕ в январе?

Ситуация с возвращением РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы не определена, но она решится в январе.

Об этом в эфире «Громадского» сказал посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Ситуация очень динамична. Она меняется из недели в неделю. Будем ждать завершения новогодних праздников. Январь будет решающим. Ситуация зависла в воздухе и чаши весов могут склониться в сторону любой стороны», – подчеркнул посол.

Он отметил, что три недели назад РФ и ее адвокаты были уверены, что Россия вернется в ПАСЕ.

«Однако за последние три недели Украиной была проведена фундаментальная работа дипломатическими и парламентскими каналами для того, чтобы донести нашу логику, наши аргументы к нашим партнерам. Также очень весомым был тот факт, что на ситуацию вокруг участия России в ПАСЕ обратили внимание журналисты, эксперты и начали в публичном пространстве не соглашаться с этим сценарием возвращения и приводить аргументы против него», – заявил Кулеба.

Как сообщалось, Бюро ПАСЕ создало специальную группу, которая займется вопросом представления России в обоих уставных органах Совета Европы, то есть возвращение представителей РФ в состав ПАСЕ.

Сторонники снятия с РФ санкций предлагают принять это решение для «синхронизации представленности РФ в двух уставных органах Совета Европы». Вновь группа должна изучить такую ​​возможность.

Сначала предлагалось, что вновь группа должна подготовить «предложения» по синхронизации органов, то есть проект решения, который будет вынесен на голосование в ПАСЕ.

По итогам дискуссии Бюро ассамблеи решило, что результатом работы нового органа должно стать «видение», то есть отчет, который не является проектом документа и не может быть напрямую вынесен на голосование ассамблеи.

«Гуляй Поле»