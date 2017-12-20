Генеральная ассамблея ООН приняла украинский вариант резолюции по Крыму

Давление на Россию в вопросе оккупированного полуострова усиливается. Стало известно, какие страны голосовали против обновленной резолюции по Крыму.

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций приняла резолюцию по оккупированному Российской Федерацией полуострову Крым. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

Ця резолюція щодо Криму — найсильніша. Тиск на Росію у питанні #Крим‘у посилюється. Велика подяка всім, хто підтримав. #CrimeaIsBleeding pic.twitter.com/X7g8vGrx3s — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 19, 2017

«За» обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и Севастополе (Украина)» проголосовали 70 стран, «против» – 26, «воздержались» – 76.

«Эта резолюция по Крыму – самая сильная. Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается. Большое спасибо всем, кто поддержал», – заявил Климкин.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие резолюции 72 сессии Генассамблеи ООН о нарушении прав человека в Крыму.

ПП: Вітаю ухвалення резолюції 72-ої сесії Генасамблеї ООН щодо порушення прав людини в Криму. Вдячний справжнім друзям Українського Криму – як співавторам резолюції, так і тим, хто підтримав її своїми голосами. pic.twitter.com/PDllS7jgw5 — Петро Порошенко (@poroshenko) December 19, 2017

«Благодарен настоящим друзьям украинского Крыма – как соавторам резолюции, так и тем, кто поддержал ее своими голосами. Сегодняшняя резолюция – это мощный сигнал агрессору как оккупационной власти, что за нами верховенство международного права, правда и справедливость», – заявил Порошенко.

Сьогоднішня резолюція — це потужний сигнал агресору як окупаційній владі, що за нами верховенство міжнародного права, правда і справедливість. Крим — це Україна! — Петро Порошенко (@poroshenko) December 19, 2017

Российская Федерация и еще 25 стран на заседании 72-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций проголосовали против обновленной резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)». Об этом свидетельствуют результаты голосования, обнародованные во время прямой трансляции заседания Генассамблеи ООН на сайте организации, передает УНИАН.

В частности, по результатам голосования, против резолюции выступили Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика), Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Российская Федерация, Сербия, Южная Африка, Судан, Таджикистан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Країни, які голосували проти рез щ/Криму: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, ПАР, Сирія, Судан, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве pic.twitter.com/RZHZ4Ef7eQ — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 19, 2017

Среди стран, которые воздержались – Бразилия, Египет, Иордания, Мексика, Саудовская Аравия, Сингапур, Шри-Ланка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам и другие.

Ранее Постоянное представительство Украины при ООН сообщило в Twitter, что в резолюции подтверждается, что между Украиной и Россией существует вооруженный конфликт.

Сьогодні Генеральна Асамблея #ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому #Крим'у. За неї проголосували 70 держав. Основні положення: 1️⃣Резолюція підтверджує, що між Україною і Росією існує міжнародний збройних конфлікт. pic.twitter.com/GPaFW961z6 — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 19, 2017

Также в документе осуждается «ретроактивное применение РФ своих законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство».

2️⃣Резолюція щодо Криму засуджує ретроактивне застосування РФ власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство. #CrimeaIsBleeding pic.twitter.com/RXYSWSQRPZ — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 19, 2017

Высказывается требование, чтобы Россия выполнила промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове. Выражается призыв, чтобы российские оккупационные власти обеспечили на полуострове образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках.

3️⃣Резолюція вимагає від Росії виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення прав і свобод громадян України на півострові; закликає російську окупаційну владу забезпечити освітній процес українською та кримськотатарською мовами. #CrimeaIsBleeding pic.twitter.com/12TPoZK0O9 — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 19, 2017

Кроме того, осуждается отсутствие доступа в Крым для Мониторинговой миссии ООН по правам человека, несмотря на соответствующий мандат миссии, а также содержится просьба подготовить второй тематический отчет по Крыму до конца 72-й сессии Генассамблеи ООН (сентябрь 2018 года), а также просьба информировать 37-ю сессию Совета ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Крыму.

4️⃣Резолюція засуджує відсутність доступу до Криму для Моніторингової Місії ООН з прав людини в Україні, а також містить прохання підготувати другий тематичний звіт щодо Криму до кінця 72-ї сесії ГА ООН та інформувати 37-му сесію РПЛ ООН щодо ситуації з правами людини в Криму pic.twitter.com/peQ0ZVEUfn — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 19, 2017

В резолюции отмечаются положительные решения Украины в контексте упрощения процедур для беспрепятственного доступа в Крым журналистов и правозащитников, а также поддержка Украины СМИ и неправительственных организаций, которые были вынуждены временно покинуть украинскую территорию.

5️⃣Резолюція відзначає позитивні рішення України в контексті спрощення процедур для безперешкодного доступу до Криму журналістів та правозахисників, а також підтримку Україною ЗМІ та НУО, які були змушені тимчасово залишити українську територію. #CrimeaIsBleeding pic.twitter.com/260FIHgvNB — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 19, 2017

В документе содержится просьба к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу координировать действия структур ООН с целью обеспечения имплементации положений этой резолюции.

«Гуляй Поле»