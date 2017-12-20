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Новости

Генеральная ассамблея ООН приняла украинский вариант резолюции по Крыму

«Гуляй Поле»
20 декабря 2017

Давление на Россию в вопросе оккупированного полуострова усиливается. Стало известно, какие страны голосовали против обновленной резолюции по Крыму.

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций приняла резолюцию по оккупированному Российской Федерацией полуострову Крым. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

«За» обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и Севастополе (Украина)» проголосовали 70 стран, «против» – 26, «воздержались» – 76.

«Эта резолюция по Крыму – самая сильная. Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается. Большое спасибо всем, кто поддержал», – заявил Климкин.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие резолюции 72 сессии Генассамблеи ООН о нарушении прав человека в Крыму.

«Благодарен настоящим друзьям украинского Крыма – как соавторам резолюции, так и тем, кто поддержал ее своими голосами. Сегодняшняя резолюция – это мощный сигнал агрессору как оккупационной власти, что за нами верховенство международного права, правда и справедливость», – заявил Порошенко.

Российская Федерация и еще 25 стран на заседании 72-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций проголосовали против обновленной резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)». Об этом свидетельствуют результаты голосования, обнародованные во время прямой трансляции заседания Генассамблеи ООН на сайте организации, передает УНИАН.

В частности, по результатам голосования, против резолюции выступили Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика), Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Российская Федерация, Сербия, Южная Африка, Судан, Таджикистан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Среди стран, которые воздержались – Бразилия, Египет, Иордания, Мексика, Саудовская Аравия, Сингапур, Шри-Ланка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам и другие.

Ранее Постоянное представительство Украины при ООН сообщило в Twitter, что в резолюции подтверждается, что между Украиной и Россией существует вооруженный конфликт.

Также в документе осуждается «ретроактивное применение РФ своих законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство».

Высказывается требование, чтобы Россия выполнила промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове. Выражается призыв, чтобы российские оккупационные власти обеспечили на полуострове образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках.

Кроме того, осуждается отсутствие доступа в Крым для Мониторинговой миссии ООН по правам человека, несмотря на соответствующий мандат миссии, а также содержится просьба подготовить второй тематический отчет по Крыму до конца 72-й сессии Генассамблеи ООН (сентябрь 2018 года), а также просьба информировать 37-ю сессию Совета ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Крыму.

В резолюции отмечаются положительные решения Украины в контексте упрощения процедур для беспрепятственного доступа в Крым журналистов и правозащитников, а также поддержка Украины СМИ и неправительственных организаций, которые были вынуждены временно покинуть украинскую территорию.

В документе содержится просьба к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу координировать действия структур ООН с целью обеспечения имплементации положений этой резолюции.

«Гуляй Поле»

Tags: крым, ООН, Россия, Украина

© Гуляй Поле

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